A békésen tiltakozók is megdöbbentek

Az érvényben lévő járványügyi korlátozások miatt a tüntetés illegális volt – ennek ellenére több százan mentek „sétálni egyet Pozsonyban”, ezzel a szlogennel hirdették meg ugyanis a demonstrációt a szélsőjobboldali ĽSNS politikusai és a futballhuligánok.

Az ultrák akciója a pozsonyi főpályaudvar előtt kezdődött, innen vonultak át a kormányhivatal elé, ahol találkoztak a Kotleba-párt által meghirdetett tüntetés odaszállított résztvevőivel, és azokkal, akik a kormány járványellenes intézkedései miatt jöttek ki demonstrálni – a vendéglátásban dolgozókkal, vagy épp az edzőtermek tulajdonosaival és alkalmazottaival.

A tüntetés nagyon hamar agresszívvé és vulgárissá vált: a kormányhivatal kerítése előtt állók folyamatosan szidták a kivezényelt rohamrendőröket, sokan megpróbálták megrongálni a kaput, vagy átmászni a kerítést. Páran pénzzel dobálták a rendőröket, hogy álljanak át. Sokan hozták magukkal gyerekeiket – néhányan még megafont is tartottak a kicsik szája elé, hogy ők kiabálják a kormányellenes jelszavakat.

Az ultrák pirotechnikai eszközökkel, füstbombákkal felszerelkezve érkeztek, sok pirotechnikai eszközt használtak is. Nem sokkal később aztán a legagresszívebb tüntetők közül sokan elkezdték felszedni a térköveket, és azokkal kezdték el dobálni a rendőrautókat. Az addig közbe nem avatkozó rendőrség ekkor vetett be könnygázt a tüntetők ellen, és a helyszínen vízágyút is használtak.

Svanczár Róbert komáromi személyi edző is a tüntetők között volt: a vállalkozó épp az első hullám előtt nyitott edzőtermet, és a korlátozások rendkívül megnehezítették a helyzetét. Lapunknak azt mondta, az interneten akadt bele a tüntetésről szóló hirdetésbe, és azért ment ki, hogy kiálljon azokért az emberekért, akik hozzá hasonlóan elvesztették a bevételüket és a munkájukat a járványügyi intézkedések következtében. „Csakis azért mentem ki a tüntetésre, hogy követeljem, oldják meg valahogy, hogy ezek az emberek valahogy kapják vissza a munkahelyüket, mert ebből élnek. Nekem is két lányom van, fel kell nevelnem őket” - mondta lapunknak a sportoló-vállalkozó, aki azonban megdöbbent a kormányhivatal előtt tapasztaltakon.

„Engem semmilyen agresszió nem vezérelt, higgadtan mentem ki a tüntetésre. De mikor odaértem, ijedten láttam, hogy ez egyáltalán nem arról szól, amiért odamentem” - jegyezte meg. Több videót is megosztott a közösségi profilján az eseményekről – elmondása szerint mindenfelől Kotleba-hívők vették őt körül, és igyekezett közelebb húzódni ahhoz a kisebb csoporthoz, ahol a normálisan, nem agresszíven viselkedő emberek álltak. „Őket a rendőrök is próbálták védeni. Kaptam könnygázt én is, és követ is kaptam a vállamba azoktól az emberektől, akikre rászóltam, hogy ne dobálják a rendőröket. Nagy tanulság volt ez nekem arról, hogy a primitivizmus mennyire felül tudja írni a józan észt” - mondta el lapunknak.

A tüntetésen a rendőrség több agresszív demonstrálót is előállított, az incidensnek hivatalosan csupán két könnyebb sérültje volt. A rendőrség a közösségi oldalakon további rendbontókat is keresni kezdett, illetve publikálta azok képeit is, akik a gyermekeikkel kiabáltatták a vulgáris jelszavakat. Roman Mikulec belügyminiszter köszönetet mondott a rendőrségnek, hogy nem ültek fel a provokációnak- Richard Sulík gazdasági miniszter, az SaS elnöke ugyanakkor bírálta a rendőrséget mondván, későn avatkoztak be, nem tudták leszerelni a néhány tucat rendbontó huligánt, és szerinte nem volt arányos a vízágyú használata sem. Peter Pellegrini, az ellenzéki Hlas elnöke is úgy vélte vasárnap, hogy a rendőrség későn avatkozott be.

Sulík elnézést kért a tisztességes tüntetőktől – szerinte a normálisan viselkedő emberek voltak többségben. Svanczár Róbert ugyanakkor arról számolt be lapunknak, hogy tapasztalatai szerint az agresszív tüntetők a tömeg 70-80 százalékát tették ki.