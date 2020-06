98,5 százalékkal esett vissza áprilisban a szálláshelyek látogatottsága

A koronavírus-járvány miatt az idei április a szlovákiai turizmus legsötétebb hónapjaként vonul be a történelemkönyvekbe. A Statisztikai Hivatal hétfőn közzétett felmérése szerint a járványügyi intézkedések miatt áprilisban gyakorlatilag teljesen leállt az ágazat.

A Statisztikai Hivatal is elismerte, hogy a járvány az elmúlt hónapokban a vendéglátásban okozta a legnagyobb pusztítást, hiszen a szigorú járványügyi szabályok miatt egy időre gyakorlatilag teljes leállásra kényszerítették a szállodákat és egyéb vendéglátóhelyeket. Míg tavaly áprilisban ezekben több mint 440 ezer vendéget szállásoltak el, idén áprilisban csupán 6,7 ezret, kevesebbet az egy évvel korábbinál. Nagyjából hasonló ütemben esett vissza a vendégéjszakák száma is, ami 35 ezer körül mozgott.

„A szigorú határzár miatt azon sem csodálkozhatunk, hogy az áprilisban elszállásolt 6,7 ezer vendég 90 százalékát tették ki a hazai turisták”

– nyilatkozta Ľubomír Koršňák, az UniCredit Bank elemzője.

Míg tavaly ebben a hónapban 171 ezer külföldi turistát szállásoltak el Szlovákiában, idén áprilisban csupán 417-et. „Az említett 6,7 ezer elszállásolt is csupán annak köszönhető, hogy ugyan rendkívül szigorú feltételek mellett, de néhány fürdőhely, kisebb turistaház és panzió ekkor is nyitva tarthatott, a vendégek jelentős részét azonban így is csak a szolgálati úton levők tették ki” – tette hozzá Koršňák.