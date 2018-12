2023-ban leáldozhat a pedagógusok kreditrendszerének

Az oktatási minisztérium új törvényben szabályozná a pedagógusok továbbképzéseit ezzel együtt pedig a megszerzett képesítések után járó bérkiegészítést is. 2023-ban végleg megszűnne a pedagógusok továbbképzéseinek kreditrendszere. A javaslatot azonban élesen bírálják a szakmai szervezetek és az önkormányzatok is.

A szakmai szervezetek, így a Szlovákiai Pedagóguskamara (SKU), az Oktatási és Tudományos Dolgozók Szakszervezete (OZPŠaV), illetve a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) is bírálta azt a törvénytervezetet, amely a tanárok továbbképzésekért járó bérkiegészítését szabályozná. A Martina Lubyová oktatásügyi miniszter által bemutatott javaslatot a Szlovákiai Városok és Falvak Szövetsége (ZMOS), de Miroslav Sopka (OĽaNO) ellenzéki parlamenti képviselő is kritikával illette.

A javaslat szerint, amelynek már másfél éve folyik az előkészítése, 2019. szeptember 1-étől megszűnne a pedagógusok továbbképzése utáni kreditrendszer. Ezzel együtt pedig a kreditekért járó bérkiegészítés, vagyis a kreditpótlék rendszerét is fokozatosan felváltaná egy új elszámolási módszer. 2023 után aztán már csak az új rendszer szerint kapnák meg a továbbképzésekért járó juttatásukat a tanárok. A mostani rendszer szerint a kreditpótlék legfeljebb hét évig jár. Az új rendszer végleges bevezetésekor, 2023-ban, a legtöbb pedagógus kreditjeinek "szavatossága" lejár, de már addig is elkezdhetik az új rendszerben gyűjteni a továbbképzéseket. A minisztérium várakozása szerint a folyamatos átállással elkerülhető, hogy 2023 után egyes tanárok fizetése csökkenjen. Hasonlóan a jelenlegi szabályozáshoz, a pedagógusok a jövőben is az alapbérük legfeljebb 12 százalékát gyűjthetik össze a képzések által. Akárcsak most, a képzés sikeres elvégzése után hét évig jár majd a plusz jövedelem.

Fodor Attila, a Comenius Pedagógiai Intézet vezetője kérdésünkre elmondta, hogy az új rendszer valószínűleg növeli majd a káoszt a pedagógus-továbbképzések világában. A rövidebb, legfeljebb 60 órás, ún. aktualizációs képzéseket ezek után az iskoláknak kell majd megszervezniük. Nekik kell majd ehhez az intézményükön kívülről egy szakembert rendelniük, de akár házon belül is megoldhatják a képzést. A 60 óra feletti, ún. innovációs képzéseket továbbra is a jelenlegi szolgáltatók, például a Comenius Pedagógiai Intézethez hasonló civil szervezetek végezhetik. A képzést tartó szakembernek ugyanakkor a szolgáltató intézmény alkalmazottjának kell lennie.

A tanároknak és az önkormányzatoknak sem tetszik a továbbképzések új rendszere

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) elnöke, Fekete Irén szerint a módosítás miatt fennáll a veszélye annak, hogy csökkenni fog a képzések színvonala. A szakmai szervezet vezetője kiemelte, egyelőre az is homályos, hogy az új rendszerben miből finanszírozzák majd a képzéseket. Fodor Attila, a Comenius Pedagógiai Intézet vezetője és Fekete is egyetértett azonban abban, hogy a kreditrendszernek is vannak komoly hiányosságai. Előfordulhat ugyanis, hogy egyesek a rendszert kijátsszák, és kredithajhászásukkal csak a bérpótlék megszerzése a céljuk.

A törvénytervezetet az ellenzéki Miroslav Sopka (OĽaNO) is bírálta. Szerinte a kredithajhászás csak látszólag szűnik meg, és az új jogszabály nem kínál megoldást az oktatás színvonalának emelésére. A képviselő szerint az új rendszerben majd az kereshet többet, aki újabb tárgyak tanítására szerez képesítést, aki azonban a saját szakjában szeretne elmélyedni, az nem kap majd annyi bérkiegészítést.

A ZMOS ügyvezető alelnöke, Jozef Turčány elmondta, az egyesületük kifogásolja, hogy az új törvényben a pedagógusok mellett dolgozó szakemberek, mint például az iskolapszichológusok, a nevelők, vagy a karriertanácsadók túlságosan előtérbe kerülnek. Miközben szerintük az oktatás minősége elsősorban a tanártól függ.

A tervezetet a szlovák szakmai szervezetek is bírálták. Maga az oktatási miniszter is megerősítette, hogy a törvényjavaslat kapcsán, ahogy a ZMOS-szal, úgy az OZPŠaV pedagógus-szakszervezettel sem jutott konszenzusra. A OZPŠaV elnöke, Pavel Ondek elmondta, ugyan megegyeztek abban, hogy a pedagógusok bére a magasabb végzettséggel, például kisdoktori megszerzésével, növekszik, de a konkrét százalékokról még nem állapodtak meg.

A Szlovákiai Pedagóguskamara (SKU) elnöke Vladimír Crmoman élesen bírálta a törvénytervezetet. Elsősorban azt kifogásolta, hogy nem vették figyelembe a tanárok módosítási javaslatait, így például azt, hogy a pedagógusok értékelhessék az iskolaigazgatót. Az érdekérvényesítő szervezet szerint a tanárok elvesztik az eddig megszerzett 12 százalékos kiegészítést, amit aztán továbbképzések által szerezhetnek vissza. Ez pedig a pedagógiai munkájuktól vonja el őket.