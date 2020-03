2021-ben is a koronavírussal?

Az egészségügyi minisztérium elemzői az Egészségpolitikai Intézetből (IZP) az eddiginél sokkal aprólékosabb és pontosabb adatok alapján dolgozták ki elemzésüket.

Csak feltételezés

Fontos viszont megjegyezni, hogy a szakértők elismerték: senki sem tudja előre megjósolni, pontosan hogyan alakul a járvány, ráadásul ők minden egyes lehetőségnél a lehető legpesszimistább forgatókönyvet vették figyelembe. Tehát az, hogy a koronavírus még jövőre is az országban lesz, is a legpesszimistább feltételezés. Ennek természetesen egyáltalán nem kell így alakulnia, és az is lehet, hogy még idén legyőzzük a járványt. Az IZP szerint az elemzés elsődleges feladata viszont az, hogy az állam fel tudjon készülni a lehető legrosszabbra.

A dokumentum szerint ha a jelenlegi szigorú intézkedések a további két-három hónapig is érvényben maradnak, akkor az egészségügy nagy valószínűséggel a járvány tetőzésekor is győzni fogja a betegek ellátását. Ehhez viszont az kell, hogy a kórházakban a jelenlegi mintegy 600 lélegeztetőgép helyett legalább ezer legyen. „Az, hogy a héten további üzleteket is kinyitottunk, nem fogja megemelni a fertőzések számát, hiszen mindemellett szigorú higiéniai normákat is életbe léptettünk” – mondta a kormányfő.

Mi lesz tovább?

Erre a kérdésre kell Matovič szerint mielőbb megtalálni a választ. A járvány lassú, ellenőrzött terjedésénél ugyanis idén nem fogunk megszabadulni a vírustól, ezért jelenleg több lehetséges megoldáson gondolkoznak.

Az egyik, hogy karantént rendelnek el a 65 évesnél idősebb személyeknek.

„Ennek a veszélye, hogy nyáron a nagy melegekben az időseket bezárjuk a felforrósodott lakásokba, s előfordulhat, hogy nem a vírus, hanem a nagy meleg miatt fognak meghalni” – mondta a kormányfő.

A következő lehetőség, hogy a jelenlegi óvintézkedések hosszú hónapokig érvényben maradnak.

„Ne éljünk abban a tévhitben, hogy júliusban levesszük a szájmaszkokat és minden visszatér a régi kerékvágásba. Nem kizárt, hogy jövőre, jövő májusban is még szájmaszkokban fogunk járni. Viszont ki kell mondani azt is, hogy akkor a gyerekeink fokozatosan lebutulnak, mert nem járnak majd iskolákba, s az emberek lelkiállapota sem lesz a legjobb az egy év otthonlét után”

– fűzte hozzá a kormányfő.

Ezért a harmadik, jelenleg már szóban forgó megoldás, hogy három vagy négy hétre teljesen „kikapcsoljuk” az államot, s teljes karantént rendelnek el. Ez csak abban az esetben működne, ha csupán 100 vagy 150 ezer ember maradna munkában, akik bebiztosítanák az állam alapvető működését, az élelmiszer-ellátást. Ehhez viszont a kormányfő szerint széles körű egyezség kell, így azt sem tartja kizártnak, hogy emiatt közvélemény-kutatást szervez.

A 2 legvalószínűbb forgatókönyv: A fertőzés terjedése az emberek 30%-os mobilitásánál Ez a forgatókönyv a március közepén meghozott intézkedéseket követő, tehát az iskolák, éttermek, kávézók bezárása utáni, kismértékű, városon belüli vagy városok közti mozgással számol. Számításba veszi a kormány által javasolt házi karantént és az otthonról való dolgozást is. Az elemzők szerint ebben az esetben egy fertőzött két embernek adná tovább a vírust. A járvány a 101. napon tetőzne, és több mint negyedmillió embert érintene. A fertőzés leglassúbb terjedése Az elemzők szerint annak ellenére, hogy a március 24-én és 27-én meghozott intézkedések után több üzlet megnyitott, ebben az esetben kevesebben fertőződnek meg, mint az előző forgatókönyv alapján. Egy ember átlagosan 1,65 másikat fertőzne meg a kettő helyett. Köszönhető mindez a kötelező szájmaszknak, vagy a külföldről érkezett minden egyes állampolgár kötelező karanténjának. Ebben az esetben a fertőzés július közepén csúcsosodna ki. „Még ha a fertőzöttek aránya 3,2% is lesz, ami több mint 170 ezer embert jelent, mindez csak a szimuláció kezdetétől számított 110. napon következik be, és ez jóval kisebb terhet jelent az egészségügyre.”

Jó eredmények

Martin Smatana, az IZP igazgatója szerint evidens, hogy a jelenleg érvényben levő intézkedések működnek. „Egyelőre rendkívül sikeresek vagyunk a járvány elleni harcban” – mondta Smatana azzal, hogy Szlovákiának sikerült elkerülnie az Olaszországban, Spanyolországban vagy New Yorkban látható helyzetet. Ha így megy minden tovább, akkor szerinte azon öt ország közé kerülhetünk, amelyek a leghatékonyabban megbirkóztak a járvánnyal, ám minden az emberek magatartásán és fegyelmezettségén múlik.

Az elemzés szerint a járvány tetőzésekor idén júliusban a lakosság valamivel több mint három százaléka lesz fertőzött, ezer ember szorul majd lélegeztetőgépre.