19 újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzött Szlovákiában

„A hétfőn vizsgált minták közül 432 volt negatív és 19 pozitív. Az összes eddig vizsgált minta közül 3736 negatív, 204 pedig pozitív”

– mondta Mikas.

Azt is bejelentette, hogy keddtől mindig éjfél után összesítik az új eseteket, és másnap reggel bejelentik az eredményt. A mintákat egy trencséni laboratórium is vizsgálja, és a jövőben magánlaboratóriumokkal is együttműködne a közegészségügyi hivatal.

„Napi 1000 mintát tudunk megvizsgálni. A vizsgálatok teljes száma attól függ, hány minta érkezik a laboratóriumba” – zárta Mikas.