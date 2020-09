130 ezer hazai Covid-páciens adata juthatott ki

390 ezer koronavírusra tesztelt személy adatai váltak így védtelenné. A biztonsági hibát feltáró IT-vállalat, a NETHEMBA etikus hekkerei 130 ezer páciens, köztük több mint 1600 pozitív teszttel rendelkező beteg személyes adatait töltötték le. Többek közt az érintettek neve, születési száma, neme, telefonszáma, tartózkodási helye, tünetei, mintájuk kódja vált így elérhetővé. Valószínűsíthetően ez az ország történetének eddigi legnagyobb ilyen adatszivárgása.

A NETHEMBA még vasárnap este jelentette az esetet az illetékes hivataloknak, és később biztosította az NCZI-t, hogy az adatok nem kerülnek illetéktelen kezekbe. Az igazgató szerint a biztonsági rést már eltávolították. Arra nem tudott válaszolni, hogy az etikus hekkereken kívül más is hozzáfért-e az adatokhoz. „Ez még vizsgálat tárgya” – mondta az igazgató. Azzal kapcsolatban is így válaszolt, hogy az ügy miatt kinek kell viselnie a személyes következményeket. Ő maga nem tervez posztjáról távozni. Az érintettek, akik az adatszivárgás miatt anyagi kárt szenvedtek, akár kártérítésre is igényt tarthatnak.