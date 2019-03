Kötelező lehet az érettségi matematikából

Tegnap 706 középiskola 43 123 diákjának, köztük 1800 magyarnak elkezdődtek az írásbeli érettségik. Újdonság, hogy a teszteket már elektronikusan értékelik ki, továbbá szlovák nyelvből a magyar diákok idén először audiotesztet is kaptak.

Keddtől péntekig három, illetve a magyar tanítási nyelvű iskolát látogató diákoknak négy tantárgyból kell kitölteni a feladatlapokat, illetve megírni a fogalmazásokat. Az írásbelik első napját minden diák a szlovák nyelv és szlovák irodalom feladatlapjaival kezdte. Martina Lubyová (SNS-jelölt) oktatási miniszter elmondta, idén először értékelik ki elektronikusan, egy szoftver segítségével a feladatlapokat. „Ettől egyrészt objektívebb értékelést remélünk, másrészt egyszerűbbé válik a pedagógusok munkája” – közölte a tárcavezető. Romana Kanovská, az Oktatásügyi Szabványosított Mérések Nemzeti Intézetének (NÚCEM) igazgatója abban bízik, hogy rövidesen törvénybe kerül, hogy a vizsgák alatt külsős – tehát nem az adott iskolában oktató – pedagógus felügyel a diákokra az írásbelik alatt.

Szlovák „hallgatás”

Délelőtt a diákok a feladatlapokat töltötték ki, délután fogalmazást kellett írniuk, melynél négy témakörből választhattak. A magyar diákok először kaptak szlovák nyelvű hanganyagot is az írásbelin. „Ezzel a szövegértési készségüket teszteljük” – magyarázta Kanovská.

Andruskó Imre, a komáromi Selye János Gimnázium igazgatója lapunknak elmondta, hogy a szlovák írásbelik nem hoztak meglepetést. „Sem a kollégák, sem a diákok nem jelezték, hogy a feladatlapokat nem a tananyag alapján állították volna össze” – mondta az igazgató.

Ma viszont már az idegen nyelvű feladatok várják a végzősöket. Angol nyelvből több mint 36 ezer diák szeretne vizsgát tenni, Lubyová szerint ez a tendencia évről évre emelkedik. A német nyelvet mindössze 2858 diák választotta. A középsulisok vizsgáznak még orosz nyelvből, francia nyelvből, spanyol nyelvből és egyetlen diák olaszból is vizsgázik.

Kötelező matekérettségi

Csütörtökön a matematikafeladatoké a főszerep. Martina Lubyová felvetette, komolyan fontolgatják, hogy némely középiskolában bevezetik a kötelező érettségit a matematikai ismeretekből. „Kétszintű érettségiben gondolunk, a gimnazisták és a műszaki irányú, illetve egyetemre készülő diákok részére akadémiai szintű, más iskoláknál pedig gyakorlati, alacsonyabb szintű feladatok bevezetését latolgatjuk” – magyarázta Lubyová azzal, hogy a kötelező matekérettségik bevezetése előtt színvonalasabbá kell tenni a tantárgy oktatását.

Azzal, hogy a kötelező matematika-érettségit nem lehet egyik napról a másikra bevezetni, Andruskó Imre is egyetért. „A javaslatot nem tartom ördögtől valónak, egy gimnazistának illene matematikából érettségi vizsgát tennie. Tetszik a kétszintű érettségi ötlete. Úgy vélem, mindenképpen külön kellene választani a nehézségi fokozatokat az idegen nyelv mintájára, mert nem minden gimnazistának erőssége a matematika” – mondta Andruskó Imre. Máris hozzáteszi viszont azt is, hogy ebben a kérdésben a szakma nagyon megosztott. S nem is először veti fel a minisztérium ennek bevezetését.

Pénteken még egy, a magyar nyelv és irodalom írásbeli vár a diákokra. Az eredményeket május elejére ígéri a NÚCEM.