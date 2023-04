Korunk kulcsszava: (adat)mentés másként

A világnapok sorában ez a nap informatikai szempontból talán az egyik legfontosabb. Bár jelentősége mindig is kiemelt volt, a ransomware támadások 2013-as tömeges megjelenésével még inkább felértékelődött – írja az ESET biztonságtechnikai cég blogja.

Adatvesztés sokféle okból bekövetkezhet, például szoftverhiba, emberi hiba, hardvermeghibásodás, zsarolóvírus vagy adattörlő kártevő fertőzés, áramszünet, fizikai behatások tűz, víz, leejtés következtében. Igaz, a zsarolóvírusok már egy ideje a bizalmas adatok ellopásával és ezek kiszivárogtatásával való (doxing) fenyegetéssel is kiegészültek, ám a helyreállítási folyamatokban mindenképpen nélkülözhetetlen elem a rendszeres, naprakész mentés.

Emlékezhetünk például a Colonial Pipeline esetére, ahol a kapott helyreállító kulcs olyannyira lassú volt, hogy mégis inkább a saját mentéseikből állították helyre a rendszert.

Szerencsére a technikai fejlődésnek hála az egyre olcsóbb és egyre nagyobb kapacitású külső merevlemezek, SSD-meghajtók mellett különféle felhőalapú (OneDrive, iCloud) megoldások is rendelkezésünkre állnak.

Minden ismert szoftverplatform rendelkezik már kényelmesen használható adatmentő programokkal, így a Windows backup megoldásai mellett az Android is tartalmaz ilyen rendszeres mentési lehetőséget, de a MacOS-en a Timemachine alkalmazás, a Linuxok alatt pedig a Timeshift program is jól használható automatikus mentésekre. Egy fokkal komolyabb szinten pedig a NASegységek is tudnak ebben segíteni.

Ha elrettentő példát kell említeni, talán az egyik legjellemzőbb a Rosaviatsia (az orosz polgári légi közlekedési hatóság) esete, ahol 65 TB adatot veszítettek el véglegesen egy kibertámadás következtében, a szervereken másfél évnyi információ megsemmisült, és nem rendelkeztek semmiféle mentéssel arra hivatkozva, hogy nem volt rá pénz. Végül papíralapú adatkezelésre, postai és futárszolgálati továbbításra váltottak.

Összességében ha egyetlen mondatban kellene megfogni a világnap lényegét, akkor ez lehetne: minden nap legyen a biztonsági mentés, a tárolás világnapja – korunkban ugyanis nem az a kérdés, hogy megtámadják- e a gépünket, hálózatunkat, csupán az, mikor…