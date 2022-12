Kiszavazó show

Hogy mi lesz a végső döntés, egyelőre nem tudni, csak annyi biztos, hogy Musk már korábban is beszélt arról, szeretné átadni egy másik vezetőnek a Twitter napi irányítását, így lehet, a szavazást egy előre eldöntött lépés igazolására használja. De nem lenne meglepő az sem, ha folytatva a hisztis óvodás tempót, nem fogadná el az eredményt. Nem tűnne ki ez az utóbbi hetek, hónapok sorából, hiszen napi szinten kerül a világ újságjainak címlapjaira az olyan döntésekkel, amikor egyik pillanatról a másikra kitilt, letilt, megtilt, majd másnap visszakozik, és feloldja a szigort. A cég átvétele utáni órákban több ezer alkalmazottat bocsájtott el, pár nap múlva szinte könyörgött, hogy térjenek vissza. Múlt héten több újságíró került a tiltás kereszttüzébe, az ő bűnük csupán annyi volt, hogy megosztották az olyan, nyilvánosan elérhető információkat, merre jár, repül éppen Elon Musk. A minap pedig a közösségi portálok – köztük a Facebook, az Instagram – linkjeit tiltotta ki a Twitterről, pár óra múlva ezt a lépést is törölte. A sort a végtelenségig folytathatnánk, és biztosak lehetünk benne, hogy akár már ma is hoz olyan döntést, amely holnap már nem lesz érvényes. A cél, hogy minden nap az újságok címoldalain szerepeljen, mint egy bulvárhős.

A hirdetők – de az EU – nemtetszését is kiváltva törölte a szigorú moderállási alapelveket, így újra szabadon terjedhetnek az összeesküvés-elméletek, az oltásellenes bejegyzések, a vírustagadás, gyűlöletbeszédek, és a laposföldhívők is ismét szabadon terjeszthetik sületlenségeiket. Az unió egyenesen odáig ment, hogy kijelentette, akár be is tilthatja a közösségi platformot, ha az szabad utat enged a dezinformációknak, gyűlöletkeltéseknek. „A nép hangja Isten hangja” – hangoztatja gyakran Musk, ezzel azt sugallva, hogy ha valamit sokan írnak, az igazság lesz. Ezzel magyarázta azt is, amikor visszaengedte Donald Trump korábbi amerikai köztársasági elnököt a platformra – milyen meglepő, ezt a célt is már korábban bejelentette, de azért a valódi szólásszabadság visszaállítása jelszó alatt ezt is „megszavaztatta”.

A Twitter körüli eseményeket figyelve sokszor már az az érzésünk támad, hogy az egyész olyan, mint egy valóságshow, ahol a botrányhősök célja minél tovább fenntartani a figyelmet, ha kell, akár a mocskos beszédet, a szerelmi légyottokat, a pornófilmeket meghazudtoló jeleneteket is vállalva. Hogy amikor eljön a döntés pillanata, a nép ne szavazza ki. Musk is ezt játssza, azzal a különbséggel, hogy amikor mégis távozásra szólítják fel, bevágja a durcit, és keresi a kiskapukat, hogy mégse kelljen elhagynia a villát. Ismerős ez a hozzáállás, emlékezzünk csak az amerikai elnökválasztásra, amelynek eredményét nem fogadta elDonald Trump, csalást kiáltva egészen a Capitolium ostromáig is elment, hogy ne kelljen távoznia a Fehér Házból. Trump is a Twitteren kezdte annak idején a kampányát, ott osztotta meg a gondolatait, azon kommunikált a hívekkel, és most ezt teszi Elon Musk is. S bár kiszavazták, nem valószínű a távozása. Sőt, ezzel a tempóval haladva lehet, ez már a kampány része, melynek célja a beszavazás. A Fehér Házba...