Kiszámíthatóságot, és nagyobb fegyelmet vár el az Összefogás

Január végén a romló járványhelyzetre reagálva jelentette be a munkacsoport megalakulását az Összefogás. Orvosok, polgármesterek, és a közigazgatásban dolgozók tagjai a csapatnak, amely tevékenységéről Mózes Szabolcs pártelnök, Horváth Zoltán dunaszerdahelyi orvos, és Agócs Gergely, Királyrév polgármestere, a párt alelnöke számolt be.

A csoport együttműködik a Dunaszerdahelyi Regionális Közegészségügyi Hivatallal. Mózes Szabolcs megjegyezte, hogy az MKP is delegált tagot az egyeztetésekre, a Híd azonban nem fogadta el a felkérést. Mózes szerint jelentős előrelépést tettek azzal, ha ilyen fontos szakmai kérdésben, szakértők bevonásával együtt tudnak működni a pártok. „A javaslatainkat továbbítjuk az országos válságstábnak, és Gyimesi György parlamenti képviselőn keresztül a kormánykoalíciónak is“ - közölte Mózes Szabolcs.

Vakcina és felelősség

Közel egy éve küzdünk a koronavírus terjedése miatti korlátozásokkal. Horváth Zoltán a dunaszerdahelyi kórház korábbi igazgatója rámutatott, hogy fegyelmezetlenebbek, és türelmetlenebbek a lakosok. Míg az enyhe első hullámban az ismeretlentől való félelem sokakat otthon tartott, a súlyosabb lefolyású második hullámban azonban a közvetlen környezetünkben bekövetkező tragédiák sem bírják felelősségteljes viselkedésre az emberek egy részét. Az orvos a vakcinálás fontosságát is hangsúlyozta, ezzel kapcsolatban javaslatot is megfogalmazott a munkacsoport. „Javasoljuk, hogy Szlovákia próbáljon önállóbb lenni az oltóanyag beszerzésében, követve akár más EU-tagországok példáját. A cél, hogy a lehető legnagyobb mértékben növeljük a beoltottsági rátát. Meggyőződésünk az, hogy a piacon lévő, és az EU gyógyszerügynöksége által jóváhagyott vakcinák gondoskodnak a védelemről. Ne féljenek az oltástól, vállalják, ez a szabadság felé vezető út pillére“ - nyilatkozta Horváth Zoltán utalva arra is, hogy nem az orosz vakcinától kell várni az áttörést.

Horváth hiányolja az útmutatást arról, hogy mikor kaphatják meg az oltást azok, akik már átestek a fertőzésen, azt kéri az orvosoktól, hogy mérjék fel a volt covid-betegek szervezetében az ellenanyagok jelenlétét. Szerinte ezt a vizsgálatot a biztosítónak is térítenie kell. Ugyan az oltási stratégiát megfelelőnek találta a szakember, de a polgármestereket, és a gondozószolgálatok tagjait mégis előrébb helyeznék a sorrendben. Horváth rámutatott, hogy az első hullámban az Egészségügyi Világszervezet is szorgalmazta a tesztelést, és a korábbi fordulók eredményei alapján leszűrhető, hogy hatékony a járványgörbe tompításában. Ezt bizonyítják az északi járások aktuális számai is. A kaotikus rendelkezések között azonban sokan kibúvót találnak.

„Nagy bajok vannak az állampolgári fegyelemmel, és kevés az emberi erőforrás“ - folytatta Horváth Zoltán.

A csoport javaslata, hogy küldjenek személyzetet azokból a járásokból, ahol kevesebb a fertőzött oda, ahol nagy szükség van az orvosok, az egészségügyi személyzet, és a rendvédelmi szervek munkájára.

Fizessen az állam

Az önkormányzatok még nem kapták vissza a tesztelésekkel kapcsolatos költségeket, de a fertőzöttek kiszűrésén kívül a fertőzés megelőzésében is partnerként kezelhetné a városokat és falvakat az állam az Összefogás munkacsoportja szerint, például az FFP2-es maszkok, vagy vitamincsomagok árát is kifizethetnék.

„Az állam közvetlenül nem adta feladatul a tesztelést az önkormányzatoknak, viszont a községek feladata, hogy képviseljék a lakosaikat. Így ha az állam előírja, hogy hétnapos teszt kell, akkor a településeknek kell gondoskodni arról, hogy ez elérhető legyen.

Az önkormányzatok a lázadással nem az államnak, hanem lakosoknak tesznek keresztbe“ - véli Agócs Gergely.

A polgármester szerint az önkormányzatok akkor is készen állnak, ha oltás váltaná fel a tömeges tesztelést.

Miért fekete régiók?

Horváth Zoltán szerint több ok-okozati összefüggés áll az mögött, hogy a déli, magyarlakta régiókban ennyire elharapózott a járványhelyzet. Agócs Gergely úgy látja, hogy a nagyközségekre, és a térségre inkább jellemző mobilitás, valamint az országhatár is befolyásolja a kedvezőtlen eredményeket, sok magyarországi lakos is él a tesztelési lehetőséggel. A polgármester egy duális statisztikában látná a helyzet megoldását, amelyben külön vezethetnék a helyi, és a külföldi tesztalanyokat. Horváth Zoltán úgy látja, hogy a fertőzöttek lassú, de folyamatos csökkenése reményt adhat a lakosoknak arra, hogy ha betartják a korlátozásokat, enyhülhet a kritikus helyzet, és javulhat a járások besorolása.