Kiska pártot alapítva fogná össze az ellenzéket

Kiska hangsúlyozta, hogy Az Emberekért (Za ľudí) párt nem egyetlen ember céljainak megvalósítása, hanem egy csapaté, amelynek olyan emberek alkotnak, akik mögött már valós teljesítmény van. A párt prioritásai közé a következő témaköröket sorolta: fejlett egészségügy, tisztességes igazságszolgáltatás, modern oktatási rendszer, környezetvédelem, a régiók közti különbségek. A párt részletes programjának bemutatása szeptemberben várható.

Ellenzéki összefogás

A múlt héten hivatalosan is létrejött a Progresívne Slovensko–Spolu koalíció, mely közös választási listával indul a következő parlamenti választáson. Miroslav Beblavý (Spolu) és Michal Truban (PS) korábban már megkereste az egykori köztársasági elnököt, hogy egy esetleges hármas koalícióról tárgyaljanak. Kiska nem zárkózott el az együttműködéstől, azonban szélesebb összefogást.

„Ahhoz, hogy felelősségteljes kormányt alakíthassunk, együtt kell működnünk, de ehhez nem elég a PS és a Spolu. Olyan programot kell kidolgoznunk, mely megfelel a KDH-nak, az SaS-nek és az OĽaNO-nak is”

– jelentette ki Kiska, azonban azt nem árulta el, hogy választás előtti vagy utáni együttműködésre gondol.

Később a Postoj hírportálnak azt nyilatkozta, hogy PS–Spolu koalícióval folytatott tárgyalások azért szakadtak meg, mert a közös választási lista felét saját jelöltjeivel szerette volna feltölteni. „Úgy gondoltam, hogy ha belemegyünk az együttműködésbe, akkor legalább félig legyen beleszólásunk az irányultságába” – közölte a volt államfő. Személyes politikai ambícióiról viszont nem beszélt. „Nekem mindegy, hogy Truban, Sulík, Matovič, Beblavý vagy Kiska lesz a miniszterelnök. Én mindent meg fogok tenni, hogy segítsünk az országnak, de egyelőre nem ez a fő kérdés” – mondta a korábbi államfő.

A PS–Spolu koalíció közben gratulált Kiskának. „Reméljük, hogy az új párt nem a korábbi politikusok útját választja – vagyis a Smerrel való háborúkat és belső viszályokat, hanem mihamarabb tárgyalóasztalhoz ülhetünk” – olvasható a PS közösségi oldalán.

Passzív választókat szólít meg

Kiska szerint a friss közvélemény-kutatások eredményei azt mutatják, hogy pártja elsősorban a passzív szavazókat szólítja meg. „Alternatívát kínálunk azoknak a választóknak, akik eddig nem tudtak azonosulni egyetlen politikai párt programjával sem” – mondta a volt köztársasági elnök. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a párt egyik alapvető értéke az egyenlőség – nemtől, vallástól és nemzetiségtől függetlenül.

„A közös cél érdekében egyetlen szavazatot sem hagyhatunk elkallódni. A Smer biztosan készen áll akár Kotlebával és Harabinnal is kormányozni. Robert Fico már korábban is dolgozott, együttműködött olyan emberekkel, mint Mečiar vagy Slota. Kormányozni akarnak, és ezért bármit megtesznek”

– jelentette ki Kiska

Fico látszólag közömbös

Robert Fico (Smer) állítja, nem foglalkozik riválisa pártjával. „Jelenleg nem foglalkozom vele. Ha a közeljövőben további részletek derülnek ki jogsértő tevékenységeiről, úgysincs esély bejutni a parlamentbe” – reagált a Smer elnöke. Kiska saját bevallása szerint nem riad vissza Fico személyes politikai bosszújától.

Gyűlnek a tagok

Kiska pártalapítási szándékáról már néhány hónappal ezelőtt kezdtek szivárogni az információk. A volt államfőnek azóta több közismert személyt is sikerült meggyőznie. Az elsők között Juraj Šeliga fiatal jogász, a Kuciak-gyilkosság utáni országos tüntetéssorozatot megszervező Za slušné Slovensko egyik vezetője jelentette be, hogy csatlakozik Kiskához. Már korábban tudni lehetett, hogy a volt államfő több polgármesterrel is számol, közülük Marek Hattas, Nyitra polgármestere, valamint Vladimír Ledecky, Görgő (Spišský Hrhov) polgármestere is jelezte, hogy nem alaptalanok a híresztelések. Kiska korábbi csapatának tagjait is igyekezett megszólítani, közülük Roman Krpelan szóvivő és Michal Luciak belpolitikai tanácsadó is kötélnek állt.

Remišová még kérdéses

Kiska továbbá ismert politikusokkal is erősítené pártját. Többek közt meggyőzte Jana Žitňanskát, aki korábban a KDH tagjaként szlovák parlamenti képviselő volt, majd ezt követően részt vett a Nova párt megalapításában, melynek színeiben 5 éven keresztül európai parlamenti képviselőként tevékenykedett. Továbbra is kérdéses Veronika Remišová, az OĽaNO frakcióvezetőjének személye, aki egyelőre hallgat a jövőjével kapcsolatban. Néhányan már visszautasították Kiska ajánlatát, például Grendel Gábor (OĽaNO), vagy Iveta Radičová volt kormányfő.