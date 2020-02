Kiska gondban

Nincs irigylésre méltó helyzetben Andrej Kiska, az adóügye után most még titkos videófelvételek is felbukkantak róla, amelyek azt a benyomást keltik, tudott arról, hogy tulajdonjogi szempontból zűrös telket vásárol. A két ügy miatt folyamatos magyarázkodásra kényszerül, így aztán az exelnökről az a kép alakul ki, hogy ő is csak olyan, mint a többi átlagpolgár, aki ha lehetőséget lát, átlépi a morális (vagy törvényi) korlátokat. Ha valamit mérlegel, az csak a kockázat, hogy nem üt-e ki balul a dolog.

Kiska adóügyével kapcsolatban tudjuk, hogy hibát követett el, talán nem szándékosan, csak a törvény nem ismerete miatt, mint ahogy ő is mondja. Mindenesetre az elnökválasztási kampánya kiadásait átfuttatta a cége könyvelésén, és ezzel adót takarított meg. A rendőrség eljárást indított – aztán csend.

De már így is folt esett a becsületén, meggyanúsították, és ez korlátozza a választás utáni lehetőségeit, például győzelme esetén is aligha lehetne kormányfő, és rosszul venné ki magát, ha például a pártja adná a belügyminisztert. Rögtön azzal vádolnák, hogy el akarják kenni az ügyeit.

De van itt más is. Ha a választás után leállítják az elenne indított nyomozást, akár teljesen megalapozottan, a jelenlegi kormánypártok és a nyilvánosság egy része azt kiáltaná, hogy politikai döntésről van szó. Mit sem segít ezen, hogy eleve a meggyanúsítása is politikai ügy volt, hiszen ha nem róla lenne szó, bírsággal elintézik az egész ügyet a hatóságok, és senki nem is tudna róla. Kiskának ezért akkor lesz csak esélye teljesen tisztára mosni a nevét, ha a politikai karrierje után, bírósági eljárás során bizonyosodna be a vétlensége.

Ugyanez a helyzet a videófelvételekkel, amelyeken a telket neki eladó Michal Šuliga vállalkozó azt a benyomást akarja kelteni, hogy Kiska is tudta, zűrös földvásárlásba megy bele, és a területet jogtalanul birtokolták el Ján Franc poprádi fogorvostól.

Ebben az ügyben már volt bírósági döntés, ahol kimondták, hogy Kiska jóhiszeműen vásárolta a telket, de most a választási kampányban felbukkantak az említett videók. Az elsőre még mondhatta, hogy megrendezett színjáték, de a másodikon és a harmadikon már ő is felbukkan, egy kétes hírű vállalkozóval kávézgat (akitől a telket vásárolta). Tegeződnek, és nem tűnnek ellenségeknek. A szerződésről beszélgetnek, dátumokról, arról, hogy nem ülnek, és Kiska nem tiltakozik az elhangzó állítások ellen.

Az is igaz, hogy nem tudjuk, módosították-e utólag a hangfelvételt. Kiska azzal védekezik, hogy célzatosan össze lett vágva, ez a harmadik felvétel esetében nyilvánvaló is.

A kérdés már csak az, mit szólnánk hozzá, ha Kiska helyén Robert Fico vagy Andrej Danko ült volna, és most ugyanígy védekeznének.

Persze, a két utóbbi politikus ügyei és botrányai nem hasonlíthatók össze Kiska dolgaival, mégis kár, hogy az ellenzék egyik reménységével kapcsolatban erről kell értekezni, ő pedig ahelyett, hogy mondatról mondatra mindent megmagyarázna, azzal (is) védekezik, hogy nyilvánvaló politikai támadásról van szó és a Smer áll mögötte. Igen, egyáltalán nem véletlen, hogy a kampányban jött elő a felvétel. Ez azt jelenti, hogy Andrej Kiskának nagyon komoly ellenségei vannak, akik be akarják sározni. De ettől függetlenül Kiska gondban van.

A szerző a Trend kommentátora