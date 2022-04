„Jó szívből történik“ – ismét díjazták a komáromi véradókat

A Tiszti Pavilon dísztermében mintegy hat tucat Janský-plakett, annak különböző fokozatai várták az új tulajdonosaikat. Ismét kiosztásra került a 100. véradás után járó Kňazovický-emlékérem is.

Összesen három intézmény, a Szlovák Vöröskereszt komáromi szervezete, a város és a kórház vezetése adta ák át a Janský-plakettek bronz, ezüst, arany és gyémánt fokozatait azok számára, akik már teljesítették a véradások meghatározott mérföldköveit.

„Szeretném nagyon szépen megköszönni, hogy ezekben a nehéz időkben is mellettünk vannak és segítenek, a felszólításainkra reagálnak“ – mondta el a jelenlevőknek Radi Enikő, a komáromi kórház hematológiai osztályának vezetője és a Vöröskereszt helyi elnöke. A véradás érzetét „euforikusnak“ nevezte, hangsúlyozva, hogy ez a fajta segítségnyújtás azért töltheti el az embert jó rézéssel, mert nem anyagi megfontolásból, hanem jó szívből történik. Miroslav Jaška, a komáromi kórház igazgatója és Keszegh Béla (független) polgármester is köszöntötte a megjelent véradókat, akik a különböző emlékérmek mellett megkapták a város ajándékcsomagját is.

A Kňazovický-emlékérem új tulajdonosának a komáromi Koczkás István bizonyult, aki egészen pontosan a 102. véradásán van túl. Lapunknak elmondta, 41 évvel ezelőtt, vagyis 19 éves korában kezdte: „Fájt a fejem, s valaki ajánlotta, hogy próbáljak meg vért adni, mert jót tesz. Úgy vagyok vele, hogy inkább amíg csak tudok, én adjak valakinek vért, minthogy nekem legyen rá szükségem. Nekem jót tett, s ha tudok segíteni másokon, akkor folytatom. Valamikor, fiatalabb koromban minden harmadik hónapban rendszeresen jártam, de most már van, hogy kicsit kihagyok valamennyit. Kényelmesebb az, hogy akkor megyek, amikor hívnak és szükség van rá, de hívás nélkül is szoktam még menni.“