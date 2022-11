A selyés diákok és a sarkalatos jogok

Úgy is mondhatjuk: ha a jobbágyok terménnyel és pénzzel, a nemesek vérükkel, a középiskolás diákok idejükkel, tudásukkal és tiszteletükkel adóznak. A régi magyar jogalkotás előtt tisztelgett az idei Gloria Victis történelmi vetélkedő, amelyet idén 27. alkalommal hirdetett meg a Rákóczi Szövetség, amelynek középdöntőjét és döntőjét hagyományosan október 21. és 23. között rendezték meg Budapesten.

A szervezők évről évre a hagyományos programokkal biztosítják az 1956-os forradalom tiszteletére megszervezett ünnepségsorozatot: a történelmi vetélkedő mellett fáklyás felvonulás, a Műegyetemen és a Bem téren pedig megemlékezés is zajlott. Ahogy egy beszédben hallhattuk, már annyi év telt el a szabad megemlékezés jegyében, mint amennyi évig tiltották és büntették azt, aki felemlegette az 56-os eseményeket.

Ám a 27 éve zajló Gloria Victis történetében is volt egy egyedi élmény. Idén a 800 éves Aranybullára emlékeztünk, és ez adott ihletet a szervezőknek, hogy a magyar jog története legyen a verseny témája. Valószínűleg a téma több csapatot is visszariasztott, mert „csak” 146 trió vágott bele, és ebből 60-at hívtak meg Budapestre. Nagy örömünkre a komáromi Selye János Gimnázium két csapata is részese lehetett az ünnepi programoknak: Žigo Boglárka, Simonics Réka, Molnár Vivien, Vankó Izabella, Szalai Adrián és Polák Gyula nem mindennapi helyszínen oldhatta meg a középdöntő feladatait. Az Országházban.

Igen, mi magunk is meglepődtünk, amikor kiderült, hogy a verseny két utolsó fordulója nem a szokásos helyszínen, a Műegyetemen, hanem az Országház főrendi házának üléstermében zajlik. Az Aranybulla mellett a 14–19. század közötti időszak törvényei és törvénytelenségei kerültek terítékre, Werbőczi István Hármaskönyvétől a vármegyerendszer átalakításáig, az előkelők és az egyház adómentességétől a nemesek ősi, sarkalatos jogain át az áprilisi törvényekig. Közben mi, a felkészítő tanárok sem unatkoztunk, az Országgyűlés múzeumában rajtunk is kipróbálták a helyi múzeumpedagógusok az egyes korok választási szokásait. Játszottunk dualizmus korabeli, Horthy-korszakbeli korteshadjáratot, de nem hagyhattuk ki a Rákosi-korszakot sem. Az Országgyűlés épületében volt alkalmunk megcsodálni a Szent Koronát és jó időzítéssel találkoztunk Novák Katalinnal is, Magyarország köztársasági elnökével.

A vasárnapi döntőbe, sajnos, nem jutott be egyik csapatunk sem, az anyaországi iskolák erősen uralták a mezőnyt. Idén a középmezőnyben végeztek diákjaink, de készülésük nem volt hiábavaló, hiszen némelyikük éppen a jog tanulmányozását tűzte ki célul. A hétvégi ünnepségek, a csodás környezet, az Országház és a versennyel járó hangulat viszont mindent felülmúlt, hiszen az élmény valóban megfizethetetlen.

Vajányi Orsolya, Elek József, az SJG történelemtanárai