Nem bírja lenyelni az ország Orbán ebédjét

Miután a HVG kiderítette, hogy a Gundel meglepően olcsón főz Orbán Viktorra és a Miniszterelnökség dolgozóira az új, budavári rezidencián, több száz kommentelő lepte el az étterem Facebook-oldalát, hogy kifejezzék nemtetszésüket. Volt, aki azt írta: Egyetemisták, főiskolások, gimnazisták! Ma délben irány a Gundel! Kérjétek a Karmelita menüt! A Miniszterelnökség étterme ugyanis a Karmelita kolostorban lett kialakítva.

Más azt kérdezte: „Érdeklődnék, hogy az étlapjukon szereplő 49.500 Forintos Royal Crown Osetra Malossol Kaviár 50 gr mikor lesz elérhető a menzán és mennyiért?”

„Furcsa ország vagyunk, a gazdagok mindent a legolcsóbban, fillérekért akarnak” – szólt egy másik komment. „Szeretném elkérni azt a telefonszámot, ahol a miniszterek rendelhetnek. Azt hallottam, ott egy nullával kevesebbet kell fizetni”– írta egy további hozzászóló. Valaki egyetlen mondattal foglalta össze a történeteket: „Ezt hívják imázsrombolásnak, nagyon rossz marketing.”

Az étterem Facebook-oldalán nemsokára le is tiltották az értékélést, de addig sokan kérték Orbán 300 forintos csülkös bablevesét, még többen befizették volna gyereküket a miniszterelnöki menüre. A városligeti Gundelben ugyanis tízszer drágábban lehet ebédelni.

Íme, a felháborodás néhány további gyöngyszeme: „Szeretnék rendelni menzát Békéscsabára. Itt a kifőzdés kaja is drágább. Ételhordót matricázom Gundel logóval, a kerítésre lesz kiakasztva. A futár cserélje a telit az üressel. A heti menü ára hétfőnként az éthordóban lesz. Csengetni nem kell, nem vagyunk otthon, túlórázunk.”

„Érdekelne a 300 forintos leves, ugyanis, ha nem kellene főznöm, több időm jutna teleszülni az országot!”

„Asztalt szeretnék 4 főre, és 4 Karmelita menüt, a végén somlóit fogyasztanánk. A számlát átutalással fizetném, 36 hónapos fizetési határidővel, amikor megérkezik a túlórapénzem.”

„Azt szeretném kérdezni, hogy a Karmelitás menünél az árban a vidéki kiszállítás is benne van-e? Az is érdekelne, hogy Széchenyi szabadidős kártyával is lehet fizetni és hogy elfogadják-e még az Erzsébet utalványt?”

„Összegyűlt a supershop kártyámon 250, be lehet váltani somlóira?” (hvg, 168 óra)