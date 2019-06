Még a császárné is dicsérte Melaniát

Az amerikai elnöki házaspár, Donald és Melania Trump legutóbb Japánban tett látogatást, ahol az új császár, Naruhito és a felesége, Maszako császárné fogadta őket. Természetesen különleges fogadtatás járt nekik, még egy bankettet is rendeztek a tiszteletükre. A nagy eseményre a first lady is kiöltözött, egy ezüstszálakkal átszőtt J. Mendel-kreációt viselt.