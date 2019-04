Elpusztult Charlie, a fogságban élő legöregebb kaliforniai tengeri vidra

Huszonkét évesen elpusztult Charlie, a fogságban élő legöregebb kaliforniai tengeri vidra (Enhydra lutris nereis) - jelentette be a kaliforniai Long Beachben működő Aquarium of the Pacific, amelynek 1997 óta volt lakója az apró tengeri emlős.