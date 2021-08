Hetény: Fecó, Johny, Prior és Kriszti elbúcsúztak

Kevés olyan ismerőst, barátot tartok nyilván, aki annyira szereti a sportot, s azon belül a focit, mint Svarba Ferenc. 2007-től töltötte be a hetényi klub elnöki tisztségét, most azonban közeli munkatársaival, Csintalan Istvánnal (Prior) és Szabó Krisztiánnal (Kriszti) karöltve átadta a stafétabotot másoknak.

Mindenki Fecója, bár a lévai járásbeli Barsbeséről származik, a hetényi sportélet irányítása mellett kötelezte el magát. Fáradságot és időt nem kímélve mindenhol ott volt, ahol szükség volt rá.



„Születésemtől kezdve zöld-fehér vér folyik az ereimben. Kiskoromtól a Fradi-család tagjává váltam, nem titkolom, hogy kedvenc klubom megannyi hajdani és mostani vezetőjével, illetve labdarúgójával baráti kapcsolatot tartok fenn. Elnökké választásomkor azt a célkitűzést is megfogalmaztam, hogy szülőfalum és a Fradi-öregfiúk csapatát is vendégül látjuk. Az álom valóra vált és külön érdekességnek számít, hogy a fővárosiak mindkét alkalommal ugyanazon hónap ugyanazon napján látogattak el a kisközségbe” – tudtuk meg Svarba Ferenc leköszönő klubelnöktől.

Szabó Krisztián, Svarba Ferenc, Csintalan István, Lucza Zoltán

A színpompás focigála több mint ötszáz néző előtt zajlott. Kezdésként Téglás Gergely, a Tarczy Alapiskola kilencedikes diákja profikat meghazudtató módon adta elő a Fényév távolság című dalt, amely összefonódott Kaszás Attila életével, majd a fiatal tehetség a Fradi-indulót és a Nélküledet énekelte el. A helyi Pincekórus fellépését is nagy tapssal jutalmazta a közönség.



A nap fénypontja azonban kétségkívül a hetényi és a ferencvárosi öregfiúk összecsapása volt. A pálya sarkában kifeszített Felvidéki Fradisták feliratú molinó előtt felsorakozott játékosok a szurkolókkal együtt a Fradi-himnuszt énekelték el, természetesen zöld színű füstbomba kíséretében. Aztán Fecó kezdőrúgása után jöhetett a 2x40 perces meccs, amely a vendégek 9:4-es győzelmével végződött. A fradistáknál elsősorban Horváth Péter volt eredményes, aki négy alkalommal talált be az ellenfél kapujába, a hazaiaknál pedig a vezetőként szintén leköszönő Csintalan István két, míg Šátek Gábor és Hencz Lóránt egy gólt szerzett. Felfigyeltünk rá, hogy Bánki Dodó, Telek Andris, Pinte Attila, Fischer Pali, Szenes Sándor, Keller József mellett Okos Csaba, a csatai Sólyom Gyermekei Polgári Társulás vezetője is pályára lépett törzsszurkolóként, zöld-fehér színekben.



„31 évvel ezelőtt az Újpesti Dózsa elleni idegenbeli bajnokin két góllal mutatkoztam be az FTC-ben. Aztán elindult egy folyamat, amely hosszan kitartott és a Bajnokcsapatok Európa-kupájában csúcsosodott ki. Amikor kimegyek Erdélybe és a Székelyföldre, azt mondom, megyek haza. Ha visszaindulok, szintén hazamegyek. Úgy érzem, hogy a magyar emberek mindenhol otthon vannak. Összetartozunk és összefogunk. Edzői képesítéssel rendelkezem, hat éven át a Fradinál tevékenykedtem, két éve pedig pihenek egy kicsit” – árulta el az Erdélyből származó, 53 esztendős Szenes Sándor, aki egy bajnoki címet és egy-egy második és harmadik helyezést tudhat magáénak a Fradinál.



„Ógyallán kezdtem el focizni, több helyen megfordultam játékosként. Heténybe 28 évesen kerültem, négy alkalommal sikerült megnyerni a járási bajnokságot, így a kerületi csatározásokban is kipróbálhattuk képességeinket. Aktív labdarúgó-pályafutásomat ugyan befejeztem, ám ha nagyon-nagyon szükség lesz rám, természetesen kész vagyok segíteni” – nyilatkozta lapunknak a 46 éves Lucza Zoltán (Johny), aki továbbra is edzőként irányítja a hetényi VI. ligás csapatot.