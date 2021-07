Valorizálták az állami támogatásokat

Július 1-jétől mintegy 3 euróval nőtt a létminimum összege, s ebből eredően automatikusan 25 állami juttatás módosul. Egyénenként csak pár eurós vagy centes az emelés, ám a rászorulóknak ez is jól jön. Van, amit már most valorizáltak, néhány támogatás összege azonban csak január 1-jétől változik.

Július 1-jétől mintegy 3 euróval nőtt a létminimum összege, s ebből eredően automatikusan 25 állami juttatás módosul. Egyénenként csak pár eurós vagy centes az emelés, ám a rászorulóknak ez is jól jön. Van, amit már most valorizáltak, néhány támogatás összege azonban csak január 1-jétől változik.

Mindig július 1-jei dátummal felülbírálják a szegénységi küszöböt, ami évente a Statisztikai Hivatal adatai alapján változik. Először megállapítják az alacsony bevételű természetes személyekre vonatkozó nettó jövedelem 1. negyedévben mért emelkedésének a koefficiensét, amivel megszorozzák a létminimum június 30-áig érvényes összegeit, s júliustól az új összegek lépnek hatályba. Ha a koefficiens értéke 1 vagy annál kisebb, nem alkalmazzák a létminimumról szóló jogszabályba foglalt valorizációs módszert, és abban az évben nem módosul a létminimum összege. Idén 1,015-ös koefficienssel számoltak, ami 1,5%-os emelést jelent, vagyis a létminimum összege egy felnőtt személynek 3,23 euróval 218,06 euróra nőtt. Tavaly egy kicsit nagyobb mértékben, 4,63 euróval valorizálták a létminimumot, 2019-ben pedig 5 euróval.

A közösen elbírált személynél a létminimum összege 149,87-ről 152,12 euróra nőtt, az eltartott gyermeknél pedig 98,08-ról 99,46 euróra.

A létminimumtól mintegy 25-féle állami támogatás összege függ, minek következtében július 1-jétől vele párhuzamosan azok is automatikusan módosultak. Némelyik már most júliustól emelkedett, és van, amit csak 2022. január 1-jei dátummal számolnak át. „A létminimumtól függ például az adóbónusz és a gyes összege, valamint az adóalap adómentes része is” – mutatott rá Anna Černegová, a podnikajte.sk gazdasági portál szakértője. Az első már júliustól, a másik kettő csak januártól változik.

Júliustól változott

A létminimum összege hatással van a minimális tartásdíjra, a munkaerőpiacon végrehajtott aktív intézkedésekkel összefüggő hozzájárulásokra, a fiatal felnőtt önállósodását elősegítő támogatásra, a nevelőszülőknél lévő gyermekkel kapcsolatos különböző hozzájárulásokra (a nevelőszülők kiadásai, a kiskorú gyermek lakhatási és étkezési költségei, zsebpénz, a tárgyi ajándékok értéke), a kiskorú édesanyának jóváhagyható segélyre, a reszocializációs hozzájárulásokra stb. – ezek mind júliustól emelkedtek, bár esetenként csak pár centtel. Ugyancsak most változott a gyermek után járó havi adóbónusz összege: 6 éven aluli gyermek esetében 47,14 euróra, 6–15 év közöttiek után 43,60 euróra, idősebb gyermek után pedig 23,57 euró nőtt. A súlyosan egészségkárosodottak is egy picivel több állami hozzájárulásra számíthatnak már nyártól – például diétás étkezésre, vakvezető kutyára, szállítási költségekre pár centtel többet kérhetnek a szociális ügyi hivataltól.

Adósságtörlesztés

Aki adósságot törleszt, annak az ügyében kiadott bírói határozattal összhangban levonhatnak a jövedelméből bizonyos összegeket, de nem vehetik el az egész bevételét, s a vonatkozó törvény kimondja: bizonyos minimális összeget mindig az adósnál kell hagyni, amelyből biztosítani tudja az alapvető szükségleteit. A havi levonás nagysága függ a létminimum időszerű összegétől, az adós jövedelmétől, az általa eltartott személyek számától és attól, hogy elsőbbséget élvező tartozásról, esetleg kihágásért kiszabott bírságról van-e szó. Alapszabály: az adósnál kell hagyni legalább a létminimumnak megfelelő összeget, vagyis júliustól a végrehajtó nem nyúlhat 218,06 euróhoz, valamint egy eltartott személy után további 54,51 eurót (a létminimum 25%-a) az adósnál kell hagyni. Ha nyugdíjasról van szó, és vele egy háztartásban él egy másik személy, akit eltart, azért további 109,03 eurót (a létminimum 50%-a) számítanak, a végrehajtó legkevesebb 327,09 euróhoz nem nyúlhat.

Ösztöndíj

Ugyancsak a létminimummal függ össze a szociális ösztöndíj nagysága. A közép-, inas- és főiskolás diákoknak hagyják jóvá, a konkrét összeg függ az előmeneteltől, valamint attól is, milyen messze lakik a diák az oktatási intézménytől, miközben az ösztöndíj felső határa a létminimum 50 százaléka, azaz szeptembertől a középiskolások számára 49,78 euró. A főiskolásoknál is fontos szempont az előmenetel, valamint a lakhely és az iskola közötti távolság, illetve a jogosultság elbírálásakor a kiindulópont a család összbevétele, a létminimum összegéhez viszonyított, egy főre jutó jövedelem.

Nyugdíjak

A létminimum valorizálása hatással van a Szociális Biztosító bizonyos döntéseire is – az új, megemelt összeghez kell igazítani a végrehajtási levonásokat, valamint módosítani kell a korengedményes nyugdíj jóváhagyásának a feltételeit. A létminimum valorizálásának talán csak azok a szeniorok nem örülnek, akik korengedményes nyugdíjba készülnek – a Szociális Biztosító ugyanis (az egyéb feltételek teljesítése mellett) csak azoknak hagyhatja jóvá az idő előtti nyugalmazást, akiknek a biztosító által kiszámított havi járandóságuk eléri legalább a létminimum 1,2- szeresét, ami júliustól 257,80 euró helyett 261,67 euró.

Szociális segély

Két évvel ezelőtt módosították az anyagi szükséghelyzetben levőknek nyújtható pénzbeli támogatásról szóló törvényt, és eszerint most már a szociális segélyeket is minden év januárjában valorizálják, a létminimum alakulásától függően. Azok a munkanélküliek, akik szerepelnek a munkaügyi hivatal nyilvántartásában, legálisan vállalhatnak munkát, és ha a munkavégzésért kapott jutalmuk nem haladja meg a létminimum összegét, azt be sem kell vallaniuk – vagyis júliustól 3,23 euróval többet kereshetnek.

Januártól változó juttatások Jövő év elejétől az adóalap nem adóköteles része – ami a létminimum 21-szerese – 4579,26 euró lesz évente (381,61 euró havonta).

A szociális ügyi hivatalok 2022 januárjától mintegy 4 euróval több gyermekgondozási segélyt folyósítanak.

A családi pótlék összege januártól 25,88 euró, a hozzá jóváhagyható kiegészítés pedig 12,14 euró lesz. A szülő a gyermek 25 éves koráig jogosult rá, és a család anyagi helyzetétől függetlenül mindenkinek egyformán folyósítják.

(sza)