Nyugdíjlevonással kapcsolatos gyakori kérdések és válaszok

1. A nyugdíjból milyen sokáig vonják le a törlesztőrészletet?



A Szociális Biztosító azután fejezi be a törlesztőrészletek levonását a nyugdíjból, miután az a szubjektum, amely elrendelte a levonásokat, bejelenti, hogy a tartozást rendezték.



2. A levonás összege egész idő alatt egyforma?



A Szociális Biztosító mindig január 1-jével szokta átszámolni a végrehajtói határozat alapján megvalósított levonásokat. Mindig az év elején valorizálják a nyugdíjakat, és az átszámolás során emelkedik a levonás összege is. A biztosító kizárólag a nyugdíjas kérelme alapján vagy a szenior rossz életkörülményei miatt nem módosíthat a levonás összegén.



3. A Szociális Biztosító is behajthat kinnlevőségeket?



Igen. A szociális biztosításról szóló törvény 2017. július 1-jétől hatályos módosítása bevezette a kinnlevőségek behajtásának az új módszerét, az ún. államigazgatási végrehajtást (správny výkon), amelyet a biztosító végez és irányít. Eszerint a Szociális Biztosító úgy hajthatja be az adósságot, hogy elrendeli egy bizonyos összeg átutalását a bankszámláról, a bérből, a Szociális Biztosító által folyósított juttatásokból. Ezzel az új módszerrel összhangban a bankok kötelesek tájékoztatni a biztosítót az adósok számlaszámáról és a számlákon levő összeg nagyságáról.



4. Előfordul, hogy a végrehajtó zárolja azt a számlát, amelyre a nyugdíjat havonta átutalják, és az idős személy azt hiszi, hogy a számlát a Szociális Biztosító blokkolja. A nyugdíjas így lényegében teljesen pénz nélkül marad. Ilyen esetben van valamilyen lehetősége, hogy hozzáférhessen a nyugdíjához?



Ha a bankszámlán lévő adóssággal kapcsolatban történik a végrehajtás, a bank a végrehajtó utasítására visszatart a vitatott tartozásnak megfelelő összeget. Ha az adós számlájára rendszeresen érkezik bevétel (például nyugdíj), a törvény által meghatározott minimális részhez nem szabad nyúlni. Ahhoz, hogy a nyugdíjas hozzáférjen a zárolt számlán levő összeghez, az kell, hogy jelentse be a banknak, hogy a számlájára érkezik a nyugdíja. Ha a nyugdíjas igényli, a havi járandóságát készpénzben is megkaphatja. Ezt írásban kell kérni – a kérvény benyújtását követő harmadik hónaptól módosítják a járandóság kifizetésének a módját.



5. A Szociális Biztosító mindig előre tájékoztatja ügyfeleit a végrehajtói határozat alapján megvalósuló nyugdíjlevonás kezdetéről?



Igen, a biztosító írásban tájékoztatja az érintett személyt, hogy a nyugdíjából rendszeresen le fogják vonni a meghatározott összeget adósságtörlesztés céljából, és bejelenti a pontos dátumot is, mikor folyósítják első alkalommal a levonással csökkentett nyugdíjat. Ezen kívül a biztosító mindig értesíti ügyfeleit arról is, ha valamilyen okból változik a nyugdíjból levont összeg.

(Forrás: Szociális Biztosító)