Nyakunkon az idei első adókötelesség

A gépjárműadó nemcsak a nagy cégekre vonatkozik, hanem az egyéni vállalkozókra is – még akkor is, ha a kocsit tavaly csak egyetlen napig használtuk vállalkozásra. Az adóköteles személyeket 5 csoportra oszthatjuk. Gépjárműadót fizet, és adóbevallást készít az a természetes vagy jogi személy, aki az iratokban a kocsi üzembentartójaként szerepel; üzembentartóként a vállalkozása, cége van feltüntetve. Ki kell töltenie a nyomtatványt annak is, aki olyan kocsit használ, amely irataiban olyan személy szerepel üzembentartóként, aki meghalt, illetve akinek a cége megszűnt vagy felszámolták. Szintén adóköteles, aki olyan gépjárművet használ, amely irataiban üzembentartóként olyan személy szerepel, aki a kocsit nem használja vállalkozásra. Adóbevallást kell készítenie annak a munkaadónak is, aki az alkalmazottját utazási költségtérítésben részesíti olyan gépjármű használatáért, amelyet egyébként nem használnak vállalkozásra. Ha a vállalkozó bérbe adta a kocsit, amelynek ő az üzembentartója, szintén adóbevallást kell leadnia. Ha az üzembentartó valamilyen cég vagy annak egy szerkezeti egysége, adózónak minősül az a jogi személy, akihez ez az egység tartozik. Ezzel szemben mentesül az adó alól az a kocsi, amelyet próbautakra használnak, és M betűt tartalmazó, különleges rendszáma van, valamint az a gépjármű, amely a forgalmi engedélyben speciális gépjárműnek van minősítve, speciális tevékenységek elvégzésére használják, és személyszállításra nem alkalmas. Vagyis a T, C, R, S, P, LS és V kategóriájú gépjárművek után nem kell adózni – ide tartozik a traktor, a különböző munkagépek stb. Ezenkívül a különböző mentőautók, a diplomáciai missziókban használt járművek után sem kell adózni.

Ingatlanadó

Háromféle ingatlanadó van: telek- és építményadó, valamint a lakóházban levő lakások és nem lakáscélú helyiségek után fizetendő adó. Akinek valamilyen ingatlan van a tulajdonában, minden évben kell fizetnie adót – az adókötelesség mindig az azt követő év január 1-jétől keletkezik, amelyikben az adózó az ingatlan tulajdonosává, kezelőjévé, bérlőjévé, használójává vált. Adóbevallást azonban nem kell évente leadni. Idén csak annak kell kidolgoznia, akinek tavaly a tulajdonába került valamilyen ingatlan, illetve valamilyen változás történt a tulajdonjogi viszonyokban. Annak az adózónak, akinél nem történt semmilyen változás, nem kell semmilyen nyomtatványt kitöltenie, hacsak nem akar valamilyen kedvezményt érvényesíteni. Ugyanis bizonyos kor felett jelentős engedményt hagyhatnak jóvá a szeniorok számára, de teljesen fel is menthetik őket a fizetés alól, akárcsak a súlyosan egészségkárosult személyeket (az ún. ŤZP-igazolvánnyal rendelkezőket), az anyagi szükséghelyzetben levőket és a szociális segélyben részesülőket, valamint a magatehetetlen személyeket vagy azokat, akik nem használhatják, illetve csak korlátozottan vehetik igénybe a saját ingatlanukat valamilyen, a településük által előírt útlezárás, építkezés vagy nagyobb rekonstrukció miatt. A kedvezmény nem automatikus, január végéig kell igényelni a lakhely szerint illetékes városi önkormányzatnál.

Ha árverezés vagy öröklés útján jutunk ingatlanhoz, nem várhatunk a következő év elejéig, hanem szinte azonnal, pontosabban az adózási kötelesség kialakulásától számított 30 napon belül be kell nyújtani az ingatlanadó-bevallást. Ha nem lehet egyértelműen megállapítani, kinek kell az adót befizetnie, akkor általában az a jogi vagy természetes személy számít adóköteles személynek, aki az ingatlant ténylegesen használja. Ha az ingatlannak több társtulajdonosa van, mindegyikük készít adóbevallást a saját tulajdonrészének megfelelően. Ha sikerül megegyezni, kijelölhetnek egy közös képviselőt, aki mindegyikük nevében kidolgoz egy közös adóbevallást. Osztatlan házastársi vagyon esetében elég csak az egyik házastársnak kitöltenie a nyomtatványt.

Ügyintézés

A gépjárműadó-bevallást a vállalkozó állandó lakhelye vagy a jogi személy, cég székhelye szerint illetékes adóhivatalban kell benyújtani, és az adót is ott kell befizetni. Szlovákiában csak az után a kocsi után kell adózni, amelyet itt vettek nyilvántartásba. Az űrlap leadható személyesen, elküldhetjük postai úton vagy elektronikusan. A vállalkozók már kötelezően elektronikusan tartják a kapcsolatot az adóhivatallal, ők mindenképpen elektronikus gépjárműadó-bevallást készítenek.

A gépjármű- és az ingatlanadó esetében is az űrlapok évente változhatnak, és mindig az aktuális évre vonatkozó nyomtatványt kell kitölteni. Azok letölthetők a pénzügyminisztérium honlapjáról, de az adóhivatalban és a községi hivatalokban is beszerezhetők.

A kitöltött ingatlanadó-bevallást nem az adóhivatalba, hanem a községi hivatal helyi adókkal és illetékekkel foglalkozó részlegére kell eljuttatni. Az ingatlanadó esetében ugyanazt az űrlapot töltik ki a jogi és a természetes személyek is, sőt ugyanezt kell kitölteni akkor is, ha a játékautomaták utáni adót vagy az ebadót akarjuk elintézni. Akinek kutyája és ingatlanja is van, az ugyanazon az űrlapon egyszerre számol el mindkettővel.

A gépjárműadó összege

A gépjárműadót a vonatkozó törvénybe foglalt kulcs szerint maguk a vállalkozók számolják ki, és január végéig be is kell fizetni. Figyelembe kell venni a gépjármű korát és a környezetbarát jellegét is. A hatályos adókulcs az egész ország területén egyforma, konkrét összege a motor űrtartalma szerint változik. Az új autók után kell a legkevesebbet fizetni. Az L, M1, N1, N2, O1 és O3 kategóriájú kocsik esetében 25%-kal csökkenthető az adó az első három évben az első regisztráció után. A következő években 20%-kal csökkenthető az adó nagysága egészen az autó 6 éves koráig. Hat évnél öregebb autóknál már csak 10%-kal lesz kevesebb az adó. A 9–12 éves autók esetében az adó nem változik, azaz marad a korábban megállapított összeg, a 13 éves autóknál azonban 10%-kal, a még öregebb autók esetében pedig 20%-kal növekedik az adó. Az M2, M3 és N3 haszongépjárművek esetében ugyancsak a hónapok számától függően az éves adó fokozatosan 50–10%-kal csökken. Az O4-es haszongépjárművek esetében az éves adó 60%-kal lesz kevesebb. További adókedvezmény kapható a hibrid, elektromos, CNG és LNG meghajtású, de csak a 9 évnél nem régebbi autókra.

Ha a gépjárművet a vállalkozás céljaira csak az év bizonyos részében használták, akkor arányosan kell kiszámolni az éves adókulcsot a napok száma szerint. Ha a kiszámolt adó összege kevesebb 5 eurónál, nem is kell befizetni.

Mekkora az ingatlanadó?

Miután az adóhatóság – ez esetben az illetékes város vagy falu, illetve a községi hivatal helyi adókkal és illetékekkel foglalkozó részlege – feldolgozza a január végéig benyújtott adóbevallásokat, az adóköteles személyeknek határozatot küld a kiszabott adóról. Akik az idén nem kötelesek adóbevallást kidolgozni, azoknak a korábban benyújtott dokumentumokban lévő adatok alapján számolják ki az adót. A pontos összeget gyakorlatilag az adott község szabja ki. Először a jogi, majd a természetes személyeket tájékoztatják. A határozatban azt is közlik, pontosan milyen dátumig és milyen módon kell az adót befizetni.

Általánosságban elmondható, hogy a beépített területek minden egyes négyzetmétere után 0,033 eurót kell fizetni évente. Ugyanakkor ezt az összeget minden egyes község a saját igényeinek megfelelően a helyi viszonyokhoz idomíthatja, azaz általánosan kötelező érvényű rendeletben a község egész területén vagy annak csak egy részén módosíthatja: csökkentheti, de emelheti is. Az ilyen rendelet mindig az időszerű adózási év január 1-jétől szokott életbe lépni. Az adóhatóság így különböző adókulcsot határozhat meg az egyes épületek számára.

Kiszabható büntetések

Aki nem adja le az ingatlanadó-bevallását a törvényes határidőig, azt a kiszabott adó összegének megfelelő büntetéssel sújthatják, miközben a bírság minimum 5, legfeljebb 3000 euró lehet. Ha valaki nem reagál a hivatalos figyelmeztetésekre és felszólításokra, magasabb – 10 eurótól 6000 euróig terjedő – büntetésre számíthat.

A gépjárműadó-bevallás be nem nyújtásáért 30–16 000 euró pénzbírság szabható ki. Aki nem fizeti be az adót, annak késedelmi kamatot számláznak.