Mikor kell a B típusú űrlap?

Nemcsak az önálló kereső tevékenységet folytatók, hanem azok is B típusú ívet töltenek ki, akiknek az alkalmazotti fizetésen kívül volt egyéb bevételük is, pl. bérbeadásból, értékpapírból, ingatlan eladásából, nyereményből stb. A különbség az, hogy az előbbiek már csak elektronikus úton tartják a kapcsolatot az adóhivatallal, azaz e-nyomtatványt adnak le, az utóbbiak kitölthetnek papír űrlapot is.

Önálló kereső tevékenységet folytató személynek számítanak a vállalkozók, a szabadfoglalkozásúak (pl. adótanácsadók vagy akik valamilyen művészi teljesítményért honoráriumot kaptak), illetve akik mezőgazdasági termelést végeznek, az ún. önállóan gazdálkodó gazdák. A kulcsszó a tavalyi éves bevétel. Adóbevallást annak kell kidolgoznia, akinek 2020ban az összjövedelme túllépte a 2207,10 eurót, vagy abban az esetben, ha adóveszteséget mutat ki. Ugyanakkor az adóhatóság akkor is felszólíthat adóbevallás készítésére, ha ezek a feltételek nem teljesülnek. Ha az adóhivatal felszólít valakit, akkor a bevétel nagyságától függetlenül a felszólításnak eleget kell tenni.



Összjövedelem



Az összjövedelembe beleszámítódik bármilyen bevétel, amelyből adózni kell, illetve amelyik nem mentesül az adó alól. Ha az a vállalkozó, akinek 2020-ban nem voltak alkalmazottai, a koronavírus okozta válság átvészelésére támogatást kapott a kormány elsősegélycsomagjaiból, abból nem kell adóznia, tehát azt most nem kell az összjövedelem között feltüntetnie. Hasonlóan: aki részesült valamilyen szociális ellátásban, pl. folyósítottak számára táppénzt vagy ápolási díjat, azok is mentesülnek az adó alól.

TUDNIVALÓK Kiadások



A vállalkozók a tiszta jövedelmüket az összes bevétel összege és a kimutatható kiadások különbözeteként kapják meg. Leggyakoribb kiadások: bérköltségek, járulékok, étkezési és útiköltség, bérleti díj, üzemanyag ára, reklám és marketing, jogi szolgáltatások, helyi adók és illetékek, illetve kimutatható kiadásnak számít a különböző áruk és szolgáltatások vásárlását igazoló összes számla, amelyek összefüggnek az adott vállalkozással. Mindenki eldöntheti, mi az előnyösebb számára: a ténylegesen kimutatható kiadások, az egyszerűsített adónyilvántartás, esetleg az egyszeres vagy kettős könyvvitel alapján, illetve az ún. átalánykiadások. Az utóbbiak a vállalkozásból származó összes bevétel 60%-át tehetik ki, miközben a felső határ 20 ezer euró évente. A tényleges és az átalánykiadásokat nem szabad kombinálni. Adónyilvántartást viszont mindenkinek kell vezetnie, vagyis az adóalap megállapítása céljából időrendi sorrendben, megfelelően tagolva jegyeznie kell a bevételeket, illetve nyilvántartást kell vezetnie a tartalékokról és a kinnlevőségekről.



Adóelőleg



A vállalkozóknak nem feltétlenül kell adóelőleget fizetniük – ez attól függ, hogy az előző adózási időszakban mekkora volt az adójuk. Ha a 2020. évi adóbevallásból az derül ki, hogy az adó kevesebb 5000 eurónál, idén nem kell adóelőleget fizetni. Ha az adó 5000–16 600 euró közötti, háromhavonta át kell utalni a kiszámított adókötelesség negyedét. 16 600 euró feletti adó esetében havonta kell adóelőleget fizetni. Vagyis minden hónapban át kell utalni a kiszámított adókötelesség tizenketted részét. Az utolsó ismert adó az előző évi bevételekből indul ki, levonják belőle az idei adómentes minimumot és az adóbónuszt.



500 euró



Bizonyos egyéb – pl. az alkalmi tevékenységből vagy a bérbeadásból származó – bevételek esetében érvényes, hogy 500 euróig mentesülnek az adó alól.

Ugyanakkor ezt a kedvezményt ezekre a bevételfajtákra csak egyszer, összesen 500 eurós összegben lehet érvényesíteni, nem lehet levonni külön-külön minden egyes tételből. Aki él ezzel a lehetőséggel, annak módosítania kell a kiadási oldalt, ugyanolyan arányban, mint érvényesítette ezt a kedvezményt.



Büntetések



30–16 000 euró – ha az adóbevallást nem a határidőig adja le 60–32 000 euró – ha az adóbevallást nem adja le az adóhatóság felszólítására a meghatározott időn belül 60–20 000 euró – nem regisztrálja magát az adott határidőig 30–3000 euró – nem teljesíti bejelentési kötelezettségét 60–3000 euró – nem tesz eleget az adóhivatal felszólításának 60–3000 euró – helytelen adatot ad meg.

E-kommunikáció



Az adóbevallást akkor is el kell készíteni, ha év közben megszűnt a vállalkozásunk, netalán csak egyetlen napig volt vállalkozói engedélyünk, viszont így jövedelemre tettünk szert. Ilyen esetben azonban már megszűnt a regisztráció az adóhivatalban, ezért nem kötelező elektronikusan kommunikálni a hatósággal. Aki csak felfüggesztette a tevékenységét, de nem adta vissza a vállalkozói engedélyét, továbbra is szerepel a nyilvántartásban, az kizárólag elektronikus adóbevallást dolgozhat ki. Akik az elektronikus kommunikáció céljából még nem regisztrálták magukat, ezt sürgősen meg kell tenniük.

Ahhoz, hogy valaki elektronikusan tudjon kommunikálni az adóhivatallal, erről megállapodást kell kötnie az adóhatósággal, vagy aktiválhatja az eID-kártyát és a hiteles elektronikus aláírást is. Először is regisztrálnia kell magát a www.financnasprava.sk honlapon, majd be kell jelentkeznie a rendszerbe a kapott ID, azaz a felhasználói neve és egy jelszó vagy hiteles elektronikus aláírás segítségével. Bejelentkezhet az eID-kártyájával is. A regisztráció és az azt követő autorizáció pontos menete a használati útmutató (Príručky a návody) címszó alatt elolvasható az adóhivatal weboldalán. Aki nem intézi el az e-kommunikációt, vagy ódzkodik tőle, és a későbbiekben sem akarja így tartani a kapcsolatot, felhatalmazhat valakit az elektronikus ügyintézéssel. Egy felhasználói névhez (ID) több, adóazonosító számmal (DIČ) rendelkező szubjektum is kötődhet.

Civil szervezetek támogatása adófelajánlással Azok a vállalkozók, akik az adójuk 2%-ával szeretnének támogatni valamilyen nonprofit szervezetet, csak az adóbevallással együtt tehetik meg.



Adófelajánlás céljából az adóbevallás XII. részében meg kell jelölni, hogy él ezzel a lehetőséggel. Ki kell számolni az adó 2%-át, illetve, akik tavaly önkéntes munkát végeztek, és erről van igazolásuk, adójuk 3%-áról rendelkezhetnek. Közvetlenül az adóbevallási íven fel kell tüntetni a megajándékozott szervezet nevét és adatait. Az űrlapon csak annyi ablak van, hogy egy szervezet fér oda, de aki többet szeretne támogatni, azok adatait külön papíron kell mellékelnie az adóbevalláshoz. A szervezetek neve mellett fel kell tüntetni a felajánlott összeget is, ami nem lehet kevesebb 8 eurónál. A szervezetekkel kapcsolatos adatok megtalálhatók a www.rozhodni.sk honlapon. Számlaszámra nincs szükség, IČO-ra viszont igen. Ha nincs SID, az üresen marad. (Az IČO a szervezet azonosító száma, amelyet a Statisztikai Hivatal által vezetett nyilvántartás alapján kell megadni. Az SID egy további azonosító szám azon egységek számára, amelyeknek azonos az IČOjuk.) Ha a vállalkozó vagy a jogi személy az adóbevallás benyújtásának határidejéig és az adóbefizetés dátumáig adója 0,5%-át nem fordította közhasznú célokra, akkor a mostani adófelajánlás során csak adója 1%áról rendelkezhet. Ha adója 0,5%-át közhasznú célokra fordította (nem feltétlenül a most kiválasztott szervezetnek adta, mást is támogathatott), akkor a mostani adófelajánlás során adója 2%-áról rendelkezhet. Aki halasztást kért, azaz az adóbevallását csak június vagy szeptember végéig kell kidolgoznia, az adófelajánlást is később valósíthatja meg, ugyancsak az adóbevallása részeként.

Március 31.



A határidő mindenki számára azonos: március 31. Az adót is eddig kell arra a személyi számlára (osobný účet daňovníka) átutalni, amelyet az adóhivatalban való regisztrációkor kiutaltak a vállalkozó számára. Aki nem biztos a dolgában, a hivatal honlapján ellenőrizheti a számlaszámát – ehhez meg kell adni az adóazonosító számot (DIČ) vagy a személyi számot.

Lehet 3 hónap haladékot intézni. Aki június végéig kér halasztást, viszont az adóbevallását már májusban leadja, az adót elég június végéig átutalnia. Aki külföldi bevételekkel is el akar számolni, 6 hónap haladékot kérhet. A központi adó- és vámhivatal a halasztásról értesíti a Szociális Biztosítót és az egészségügyi felügyeletet, ez utóbbi pedig ezt továbbítja az egyes egészségbiztosítóknak.

Akik halasztást kérnek, azoknak automatikusan kitolódik az a dátum is, amikortól kialakulhat, megszűnhet vagy módosulhat a járulékfizetési kötelezettségük a Szociális Biztosítóval szemben. Akik március végéig adják le adóbevallásukat, azok esetében július 1-jei dátummal bírálják el, mekkora társadalombiztosítási járulékot kell fizetniük. Akik halasztást intéznek, azok járulékfizetési kötelezettségét is később, csak október 1-jei dátummal bírálják felül.

Sokan autót is használnak vállalkozás céljából – nekik gépjárműadót kell fizetniük, és gépjárműadóbevallást kell leadniuk. A világjárvány miatt idén ennek a határidejét januárról március 31-ére módosították, vagyis a jövedelemadóval egyszerre rendezhető.



Kedvezmények



Az éves adóelszámolást és az A típusú adóbevallást készítőkhöz hasonlóan a vállalkozóknak és mindazoknak, akik B típusú nyomtatványt töltenek ki, ugyancsak nem kell a teljes jövedelmükből adózniuk, ők is különböző adómentes tételeket érvényesíthetnek. Az adózóra és a házastársra vonatkozó adómentes rész legfeljebb 4414,20 euró lehet. A gyermekekre vonatkozó adóbónusz egy gyerek után 23,22 euró egy hónapra, 6 éves korig a duplája. Az adóalapból leírhatók a nyugdíjbiztosítási rendszer 3. pillérébe átutalt önkéntes befizetések, maximum 180 euró, valamint a gyógyfürdői kezelés költségei, legfeljebb 50 euró személyenként. Továbbá, a 35 évnél fiatalabbak, akik jelzáloghitelt vettek fel, a jelzáloghiteles adóbónusszal csökkenthetik közvetlenül az adójukat a befizetett kamatok 50%-ának megfelelő mértékben, maximum 400 euróval.

Ezen kívül érvényesíthető a pár éve bevezetett üdülési csekk – a legalább 2 éve vállalkozók élhetnek ezzel a kedvezménnyel. Eszerint, akik tavaly legalább kétnapos szlovákiai kiránduláson vettek részt, a költségek 55%-át, legfeljebb 275 eurót elkönyvelhetnek adókiadásként, és ezzel a tétellel csökkenthetik az adóalapjukat. Ugyanakkor ez csak azok számára előnyös, akik a tényleges kiadásokat érvényesítik.



100 ezer euró



Idén a 2020-as adózási időszakra vonatkozóan először érvényesíthető a 15%-ra csökkentett adókulcs – de csak azok a vállalkozók élhetnek ezzel a kedvezménnyel, akik tavalyi évi adóköteles összjövedelme nem haladta meg a 100 ezer eurót. Ha a tavalyi haszon túllépte ezt a határt, akkor 37 163,36 eurós adóalapig 19%os adót kell fizetni, az említett összeg felett pedig már 25%-os adókulccsal kell számolni. (A 37 163,36 eurót úgy határozták meg, hogy ez a létminimum 176,8-szorosa).

Jövőre a 2021-es adózási időszakra vonatkozóan a 15%-os jövedelemadó már csak azon jogi és természetes személyek számára marad meg, akiknek a vállalkozásból származó éves bevétele idén nem lépi túl a 49 790 eurót.