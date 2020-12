Miből fedezzük az ünnepeket?

A karácsonyi ünnepek és az azt közvetlenül megelőző napok a családi költségvetések számára az év legigényesebb időszakát jelentik. Mindenki szeretné megajándékozni a szeretteit, igyekszünk elegendő mennyiségű ételt, italt, karácsonyi díszítést és sok egyéb apróságot biztosítani, ami rendkívül megterheli a családok pénztárcáját. Idén ráadásul a világjárvány miatt sokaknak csökkentek a bevételei, számos családnak nincs miből finanszírozni az ünnepeket, ami stresszt okozhat. Ilyen helyzetben többen közvetlenül karácsony előtt pánikba esnek, és meggondolatlan döntéseket hoznak. „Gyakran impulzív bevásárlásról van szó, ami elronthatja a további, sokkal fontosabb pénzügyi terveinket. Ezért semmiképpen sem tanácsos a karácsonyi ünnepek miatt eladósodni és hitelből beszerezni az ajándékokat - különösen ebben az évben, amely már többször nagyon próbára tette a szlovákiai családok költségvetését“ - mondta Eva Šablová, a FinGO.sk társaság hitelekkel foglalkozó igazgatója.



Mire költünk



Lenka Buchláková gazdasági elemző szerint a háztartások átlagosan 500 eurót fordítanak a karácsonyi bevásárlásra. „A leggyakrabban kozmetikai termékeket, játékokat, könyveket, ruhát, háztartási és konyhai felszerelést, mobiltelefonokat, elektronikai cikkeket, háztartási gépeket vásárolnak. A Statisztikai Hivatal adatai szerint karácsony előtt ezek a tételek emelkednek a legnagyobb mértékben“ -részletezte a FinGO.sk szakértője. Az 500 eurós keretbe beleszámítódnak az élelmiszerekre fordított és a családlátogatással, utazással összefüggő kiadások is.

Csak megbízható pénzintézettől vegyünk fel kölcsönt! A karácsonynak nem a drága ajándékokról kellene szólnia, ezért nem tanácsos adósságokba verni magunkat. Ha valaki mégis a kölcsön mellett dönt, válasszon minél olcsóbbat, és azt megbízható társaságnál intézze!



A megfelelő termék kiválasztásakor 3 dolgot mérlegeljünk: a kamatlábat, milyen gyorsan juthatunk a pénzhez és mennyire bonyolult az ügyintézés! A karácsonyi bevásárlás céljából viszonylag alacsony összegre van szükség, ezért a jelzáloghitel semmiképpen sem ajánlott.



Fogyasztási hitelek



Ideális megoldás lehet a kötetlen felhasználású fogyasztási hitel, amelyet bármelyik bankban gyakorlatilag megvárásra el lehet intézni. A futamidő 1-10 év között mozog, nem kell dokumentálni, mire akarjuk költeni, ingatlant sem kell zálogba helyezni. A kamatláb lehet kötött az egész futamidő alatt, de lehet változó is, csak pár éves lekötéssel. Ilyen esetben a banknak jogában áll a kamatlábat megváltoztatni a törlesztés alatt, miközben minden egyes változást előre be kell jelenteni.

A fogyasztási kölcsönök klasszikus formája az áruvásárlási hitel, amelyet a vásárlás helyszínén lehet igényelni. Általában elég hozzá a személyi igazolványunk, még kezesre sincs szükség. Az ünnepek előtt az egyes társaságok azt is lehetővé teszik, hogy a vásárló a termék árát csak az ünnepek után kezdje el törleszteni. Mielőtt aláírjuk a szerződést, nem árt óvatosnak lenni, figyelmesen olvassuk el a feltételeket!



Alternatív pénzintézetek



A fogyasztási hitelekhez hasonló kölcsönöket a nem banki jellegű, az úgynevezett alternatív pénzintézetek is kínálnak, amelyek készpénzzel, szabadon elkölthető hitellel kecsegtetnek, illetve kínálnak részletfizetési rendszereket közvetlenül az üzletekben, hitelkártyákat, ingatlannal biztosított kölcsönöket, sőt telefonon, interneten vagy SMS-eken keresztül intézett gyorshiteleket is. A legnagyobb előnyük az egyszerűségükben rejlik - a polgároktól kevés iratot kérnek, gyakran a jövedelmüket, anyagi helyzetüket sem kell igazolniuk. Ebből viszont problémák adódhatnak -ezért a társaságnak automatikusan számolnia kell azzal a kockázattal, hogy az ügyfél nem lesz képes törleszteni. Ezt a kockázatot a magasabb kamatokba építik, úgyhogy a polgár végső soron nem is jár olyan jól. Néhány társaság a szociális segélyekből vagy nyugdíjból élőknek is nyújt hitelt, akár készpénzben is. Az ilyesmit el lehet intézni személyes érintkezés nélkül - telefonon, rövid SMSüzenettel. Főleg az ilyen túlságosan egyszerű kölcsönök esetében nem árt óvatosnak lenni!



Hitelkártya



Egy másik lehetőség, hogy hitelkártyával veszünk fel hitelt. Nem szabad azonban elfeledkezni arról, hogy az összköltségekbe bele kell számolni a kártya vezetéséért számlázott havi illetéket. Használatával mindig a bank pénzét (személyre szabott hitelkeretét) költjük, amit ráérünk később - akár 45-51 nap múlva - visszafizetni. A kamatmentes költési időszak hosszát a bankok önállóan határozzák meg. Aki a fizetési határidőig kiegyenlíti a teljes felhasznált összeget, annak nem kell kamatot fizetnie.

A legdrágábban a folyószámlahitel révén juthatunk pénzhez, ami lényegében azt jelenti, hogy lemegyünk mínuszba a számlánkon. Könnyen elintézhető a bankban, sőt, a bank az ügyfél külön kérvénye nélkül is automatikusan nyújthat ilyen szolgáltatást a számlán megvalósított havi tranzakciók alapján. A hitelkártyával ellentétben itt nem létezik semmilyen kamatmentes időszak.

Pénzforrások



Az összes kiadás fedezésére rövid távon megoldást jelenthet a hitelkártya vagy a folyószámlahitel, vagyis amikor a számlánkon lemegyünk mínuszba. Ugyanakkor mindkettőt felelősségteljesen kell használni, és észszerű limiteket kell beállítani. „A folyószámla túlmerítése vagy a hitelkártya megújuló hitelkerettel rendelkező termékek, ezért fognak állandóan szerepelni a hitelregiszterben. A magas limitek, még ha az emberek nem is használják ki, felesleges problémákat okozhatnak, és csökkenthetik az ügyfelek hitelplafonját például a jelzáloghitelek intézése során“ - figyelmeztetett Šablová.

Gazdasági elemzők szerint idén több háztartásban hiányzik a pénz a karácsonyi ünnepek standard biztosítására, ezért sokan az utolsó pillanatban kölcsönt vehetnek fel. A legtöbb embernek már van tapasztalata a kölcsönökkel, amelyek segítségével nagyobb befektetéseket biztosíthatunk, például ingatlant vagy autót vásárolhatunk, de az egyszerűbb élethelyzetekben kisebb használati tárgyak - számítógép, tévé, konyhai berendezések stb. - beszerzését is lehetővé teszik. Ugyanakkor mindig alaposan mérlegelni kell, mikor elviselhető az adósság, és mikor nem. Szakemberek azt tanácsolják, alaposan gondoljuk át az esetleges hitelt, és nem tanácsos meggondolatlanul luxuscikkek beszerzése céljából adósságokba verni magunkat. „Ha nincs elegendő saját forrásunk, mindenképpen át kell gondolni, mire akarunk kölcsönt kérni, és így hosszú időszakra elkötelezni magunkat. A hitel törlesztése ugyanis rendszerint hosszú távú dolog - az ünnepek után is fizetni kell, amiről nem szabad megfeledkezni“ - emlékeztet Miroslav Zborovský, a Home Credit társaság munkatársa. Tapasztalatai szerint az emberek ebben a koronavírusos időszakban is legalább apróságokkal meg akarják lepni magukat, népszerű például a mobil vagy fitnesz karkötő. E célból elég kisebb kölcsönt intézni. Mindenesetre minden esetben csak biztonságos kölcsönt szabad felvenni. „Ez azt jelenti, hogy át kell számolni, mikor engedhetjük meg magunknak, és mikor tanácsos más forrást keresni. Olyan dolgok esetében, amelyekre nincs sürgősen szükség, tanácsos inkább várni, amíg az anyagi helyzetünk javul“ - tette hozzá Zborovský.

Mire figyeljünk?



Ha mindenképpen kölcsönt akarunk felvenni, a megfelelő termék és pénzintézet kiválasztása előtt meg kell nézni, összesen mennyibe fog kerülni a kölcsön, vagyis előre érdeklődjük meg, a törlesztés egész ideje alatt, az illetékekkel együtt összesen mennyit kell visszafizetni. Kérdezzünk rá nemcsak a törlesztőrészletekre, hanem az idő előtti törlesztés lehetőségére, a késedelmi kamatokra, a törlesztőrészletek esetleges elhalasztására is. Nem az a legfontosabb szempont, hogy milyen gyorsan jutunk pénzhez, ugyanis a megbízható pénzintézetek ellenőrzik az ügyfeleiket, hogy képesek-e törleszteni. A szerződés aláírása előtt azt alaposan el kell olvasni, és ha valami nem világos, arra rá kell kérdezni, a tisztességes hitelezők mindent készségesen elmagyaráznak. Továbbá, alaposan meg kell vizsgálni a család költségvetését is. Egy papírra fel lehet jegyezni a bevételeket, a másik oldalra a kiadásokat, és így áttekintést kapunk a lehetőségekről. „Tartsuk be azt az egyszerű szabályt, hogy annak a dolognak az élettartama, amit a kölcsönből vásárolni akarunk, legyen hosszabb, mint a törlesztési időszak! Soha ne kérjünk kölcsönt másik hitelek törlesztésére! Akinek problémája van a már meglevő adósságai rendezésével, az forduljon szakemberhez, aki segíthet konszolidálni a pénzügyi helyzetet. Válasszunk megbízható pénzintézetet!“ - mondta Miroslav Zborovský.