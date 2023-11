Már folyósítják a 13. nyugdíjat

Szlovákiai hagyomány, hogy karácsony előtt a kormány megajándékozza a nyugdíjasokat egy kis plusz pénzzel. A támogatást eredetileg még egy korábbi Fico-kabinet vezette be 16 évvel ezelőtt nyugdíj-kiegészítés formájában, ami lényegében egyszeri rendkívüli szociális segély volt, ezért külföldre nem is folyósították. Ennek ellenére sokan kezdettől fogva karácsonyi nyugdíjnak hívták. Pár éve a támogatás hivatalosan is átalakult nyugdíjjá, és a szeniorok idén már novemberben számíthatnak a 13. járandóságra.

A választási kampányban téma volt a szeniorok karácsony előtti támogatása, és a Hlas párt azt ígérte, hogy az év végi 13. járandóságot az átlag nyugdíj szintjére emelik, ami jelenleg 640 eurónak felelne meg. A Hlas kormánypozícióba került, a szociális ügyi miniszter is ebből a pártból van, és Erik Tomáš tárcavezető meg is ígérte a 13. járandóság „feljavítását”, ám erre az idén már nincs lehetőség, majd jövőre. Vagyis idén maradt az a számítási mechanizmus, amellyel a 13. nyugdíjat tavaly is megállapították.

Hogyan számolják ki?

A számítási módszer, amely segítségével megállapítják a 13. nyugdíj összegét, az előző évhez képest nem változott. A legalacsonyabb jóváhagyható összeg 50 euró, a legmagasabb 300 euró. A konkrét nyugdíjas számára a pontos összeget a következő képlet segítségével határozzák meg: TNY = max. {300 – 0,36 * (NY – LM); 50}, ahol a TNY 13. nyugdíjat jelent, a NY a rendes havi nyugdíj vagy az egyszerre folyósított több nyugdíjtípus összege, az LM pedig a létminimum összege egy felnőtt személy esetében. A létminimum mindig meghatározó tényező, és az összege júliustól 234,42 euróról 268,88 euróra emelkedett.

A Szociális Biztosító (SP) a weboldalán közzétett egy számológépet, amely segítségével mindenki kiszámolhatja, mekkora összegre jogosult, s ha az véletlenül nem egyezne a november folyamán folyósított tétellel, az SP-hez lehet fordulni. A számológép használata egyszerű. Meg kell adni a rendes havi járandóságot, illetve aki több nyugdíjra is jogosult, azok együttes összegét. Utána meg kell nyomni a „Kiszámolni” (Vypočítať) gombot, s máris megjelenik a 13. nyugdíj összege. A számológép azt is megengedi, hogy a havi járandóságot más pénznemben (például forintban) is megadhatjuk, s az Európai Központi bank vagy a hazai jegybank szeptember 1-jétől érvényes árfolyama alapján átszámolja euróra.

A támogatás nagysága

A legalacsonyabb összegre, azaz 50 euróra az jogosult, akinek a rendes havi járandósága 963,40 euró vagy annál is több. Ebbe beleszámítódik mindenféle nyugdíj, amit folyósítanak számára. Aki 2 vagy 3 fajta járandóságban részesül, ettől függetlenül csak egy 13. nyugdíjra jogosult.