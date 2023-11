Lehet polgármester egy „külföldi” állampolgár?

Egy magyarországi településen lakom a szlovák–magyar határ mentén. Az utóbbi években sok volt a beköltöző, aminek köszönhetően már több szlovák él itt, mint magyar. Ráadásul, a településen továbbra is újabb házakat húznak fel, amelyekbe újabb szlovákok költöznek – megéri nekik, hiszen itt még mindig olcsóbbak a lakások, mint pl. a Pozsony körüli községekben. Ez a nagyszámú beköltözés nem is lenne gond, az viszont kicsit aggaszt, hogy akad már olyan szlovák lakos, aki a polgármesterünk is szeretne lenni, és páran indulnának képviselőnek is. Jó lenne ezért tudni, hogy az európai jog szerint minden EU-s országban választható-e polgármesternek vagy képviselőnek olyan ember, akinek kizárólag lakcímkártyája van az adott országban. Vagyis, választható egy magyar település polgármesterének vagy képviselőjének egy nem magyar állampolgár, ha csupán az állandó lakhelye van az adott községben?