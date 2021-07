Kössünk covidos utasbiztosítást!

A nyári szabadságok már második éve a koronavírus-járvány árnyékában zajlanak – a pandémia világszerte bonyolítja az utazást és a zavartalan pihenést. A kialakult helyzetre a biztosítók is reagáltak: mielőtt külföldre megyünk, tanácsos a Covid-19-re is vonatkozó utasbiztosítást kötni.

A hónapokig tartó korlátozások után az emberek ki vannak éhezve a külföldi kirándulásokra. A külügyminisztérium bevezette az ún. utazási szemafort, mely szerint vannak biztonságosabb és kevésbé biztonságos országok. Noha a járványügyi szakértők továbbra sem igazán ajánlják a külföldi utakat, sokan megkockáztatják a kiutazást, miközben egyre többet hallani a fenyegető harmadik hullámról és a koronavírus különböző mutációiról is, így sokan bizonytalanok. Mi lesz, ha egy biztonságosnak tartott zöld országban mégis megfertőződünk, és ott kell karanténba vonulni, vagy közvetlenül a kirándulás előtt kapjuk el a Covidot?

Covidos csomagok

A szlovákiai biztosítók rugalmasan reagáltak a járványhelyzetre: a hagyományos termékeikbe belefoglalták a koronavírust is. Sőt, pár társaság a korábbi termékeit még a kockázatosnak minősített országokra is kiterjesztette. Például az AXA utasbiztosítása idáig különböző szintű fedezetet nyújtó, többféle csomagban volt elérhető, és a legszélesebb fedezetet nyújtó Excelent csomagba tette a koronavírussal összefüggő váratlan kiadások térítését is. Vagyis az esetleges gyógykezelés költségeit bővítették a Coviddal összefüggő kiadásokkal azokban a térségekben is, melyek kockázatosnak minősülnek, kivétel Kanada, az USA és Mexikó.

Az Union újdonsággal, a Pandemic nevű kiegészítő biztosítással rukkolt elő, mely kimondottan a járványszerű betegséggel járó kiadásokat fedezi. Ezzel kiegészíthető az Union összes terméke, és így az esetleges kiadásokat a rizikós országokban is fedezik. A gyógykezelésen kívül térítik a kényszerkaranténnal és a hazatéréssel összefüggő költségeket is.

A többi biztosító

A legtöbb biztosító a külügyminisztérium által rendszeresen aktualizált utazási szemaforból indul ki az egyes országok biztonságosságának a megítélésekor, és ha zöld országban betegszünk meg, a szokványos egészségügyi problémákon kívül a Coviddal kapcsolatos gyógykezelés, tesztelés, karantén és asszisztenciaszolgálat költségeit is térítik. Az utasbiztosításból kifizethetjük az útlemondási illetéket, ha a kirándulást pozitív teszteredmény vagy elrendelt karantén miatt kell visszamondani.Ez érvényes akkor is, ha a biztosítottal egy háztartásban élő személy vagy az utastársa nem tud a Covid miatt utazni. Továbbá, az utasbiztosításból fedezhetőek a külföldről való idő előtti hazatéréssel vagy az azzal összefüggő költségek, hogy a tervezettnél néhány nappal később megyünk kirándulni, ha ennek oka a Covid-19- betegség vagy az elrendelt karantén.

Betegellátás

Külföldön az egészségügyi szolgáltatásokat ugyanolyan feltételekkel vehetjük igénybe, mint a szóban forgó ország lakosai, a szlovák biztosító mindig az ott érvényes szabályok szerint téríti a költségeket. Ugyanakkor az egészségügyi ellátás szabályozása mindenhol más, egy-egy kezelés ára között óriási különbségek lehetnek. A szlovák egészségügyi rendszer szolgáltatásai általában olcsóbbak a legtöbb európai országéinál, és előfordulhat, hogy valahol a költségek negyedét-harmadát önrész címén ki kell fizetni, ami egy kisebb műtét esetében is drága mulatság lehet. Ha például az olasz tengerpartnál napallergiás tünetekkel orvoshoz szállítanak, biztosítás híján a kezelésért 180 eurót számlázhatnak. Ha Görögországban felszökik a vérnyomásunk, az egészségügyi ellátás akár 250 euróba kerülhet. A nyári szabadságok idején az egyik leggyakoribb betegség, amellyel külföldön orvoshoz szoktak fordulni, a napszúrás. A külföldi turistaközpontokban melegebb van, és elég fél óra megfelelő védelem nélkül, máris napszúrást kaphatunk. A másik leggyakoribb diagnózis a különböző csípések, illetve a kisebb balesetek, úszás közben a tengerben elszenvedett sérülések. Gyakoriak a hasmenések és a gyomorproblémák is. Az európai biztosítási kártya feljogosít orvosi ellátásra az EU-ban, és a biztosító megtéríti a külföldi kezelés költségeit, megfelelő utasbiztosítás esetén azonban semmit sem kell fizetnünk.

A biztosítás tartalma

Az utasbiztosítás általában az egészségügyi ellátáson kívül az utazással, turizmussal, munkával összefüggő egyéb eseményeket is magába foglalja – azaz legtöbbször baleset-, felelősség-, sztornó- és poggyászbiztosítás is egyben. A felelősségbiztosítást sokan alábecsülik. Olyan esetben nyújt védelmet, amikor figyelmetlenség következtében kárt okozunk egy harmadik személynek, intézménynek, múzeumnak. Főleg gyermekes családoknak ajánlott. A sztornóbiztosítást is főleg azok szokták igénybe venni, akik gyerekekkel utaznak, ugyanis előfordult már, hogy a pici gyermek hirtelen megbetegedése miatt el kellett halasztani a kirándulást. A poggyászbiztosítás főleg akkor ajánlott, ha értékes sporteszközöket, elektronikai cikkeket, videókamerát viszünk magunkkal, ha repülővel vagy autóval utazunk. A biztosító egyfajta kártérítést ad az ellopott tárgyakért, de csak akkor, ha a tolvajnak „akadályt kellett leküzdenie”, és erről a rendőrségen is készült jegyzőkönyv.

Kizáró okok

Ahány biztosító, annyi szabályzat, ajánlat létezik, általánosságban azonban leszögezhető: a biztosítást utólag, visszamenőleges hatállyal nem lehet megkötni, a védelem az ország elhagyásától a hazaérkezésig tart, és a biztosítók próbálják csökkenteni a kockázatukat. Létezik néhány klasszikus kizáró ok, amikor a biztosítók nem fizetnek, vagy eleve nem is kötik meg a szerződést. Ide tartozik a nukleáris sugárzás, háború, súlyosan ittas állapot vagy kábítószer hatása miatt keletkezett károk. Nem – vagy csak pótdíj ellenében – biztosítják a versenyszerű sportolást, az extrém sportokat, a búvárkodást. A poggyászbiztosításnál ki szokták zárni a kockázatból a nemesfémeket, gyűjteményeket, a nagyon értékes tárgyakat.

(sza)