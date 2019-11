Egyszerűbb otthonról rendelni

Közelednek a karácsonyi ünnepek, fokozódik a vásárlási láz, s ilyenkor rendszerint megugrik az online rendelések száma is. Rohanó világunkban sokan úgy próbálnak időt és energiát megtakarítani, hogy otthonról, a számítógépen keresztül szerzik be az ajándékokat.

Mi mindent lehet online megvásárolni? Szinte mindent! Sőt, még olyan termékeket is, melyeket nálunk nem forgalmaznak, vagy melyeket csak saját felelősségre lehet megvenni. Ilyenek a gyógyszerek, teák, kozmetikai cikkek. A felmérések szerint a szlovákiai lakosok egyre bátrabban vásárolnak az interneten keresztül, és főleg ruhát, könyveket, kirándulást, belépőjegyeket, gyógyszereket, vitaminokat szereznek be. Lehet így venni vadonatúj és használt terméket egyaránt, sőt, szolgáltatásokat is, és online árverésekbe is be lehet kapcsolódni. Ha pedig nekünk van eladó holmink, különböző hirdető oldalakon kínálhatjuk – a legtöbb helyen ingyen megjeleníthetjük a hirdetésünket, miután regisztráltuk magunkat.

Kényelmes és gyors

A világháló segítségével nemcsak kényelmesebb vásárolni – nem kell hosszú sorokban várakozni –, hanem főleg az ágyhoz kötött, mozgáskorlátozott személyek vagy a többgyermekes, műszakokra járó, nagyon elfoglalt szülők számára, akiknek nincs idejük és lehetőségük személyesen elmenni a boltba, a webáruházak jó megoldást jelenthetnek. Ráadásul a hagyományos üzletekben sokszor kisebb a választék, illetve online azonnal össze tudjuk hasonlítani a konkurens webáruházak kínálatát. Arról nem beszélve, hogy szolgáltatást és árut külföldről is beszerezhetünk, így nagyobb a választási lehetőség, jobb áron vásárolhatunk.

Kézbesítés

A legtöbb internetes üzlet pár nap alatt képes kézbesíteni a megrendelt árut, az ünnepek tájékán azonban jobban oda kell figyelni a határidőkre, egy napból akár egy hét is lehet, főleg ha az adott termék iránt óriási a kereslet. Ha pedig külföldről rendelünk, eleve számolni kell a hosszabb szállítási idővel. A közkedvelt kínai online boltokból az árunak ugyan két hét alatt meg kellene érkeznie, mégis gyakran késik, az ünnepek tájékán pedig még nagyobb késésre lehet számítani.

Hogyan fizessünk?

Különböző fizetési lehetőségek vannak, például az utánvét, a banki átutalás, a hitelkártya vagy a fizetőkapu közül választhatunk. A legtöbben az utánvétet részesítik előnyben, mert ez az egyik legbiztonságosabb fizetési mód, de egyre többen próbálják ki a fizetőkapukat is, illetve használják a bankkártyájukat. Az utóbbiak is megbízható megoldások, ráadásul a bankok rendszerint a kártyákhoz különféle kedvezményeket nyújtanak, s abban az esetben, ha a kereskedő a megrendelt és kifizetett terméket nem kézbesíti, a reklamáció során nagyobb esélyünk van visszaszerezni a pénzünket. Első lépésként közvetlenül a kereskedőnél kell panaszt tenni, és ha az nem reagál, a bankunkhoz fordulhatunk. A bank az ügyet kivizsgálja, és ha nekünk ad igazat, visszafizetik a termék árát.

Nem szabad megfeledkezni a szállítási költségről sem. A termék árához ezt hozzá kell adni – a konkrét összeg üzletenként különbözhet, s befolyásolja a termék jellege, nagysága, a szállítás módja, valamint az üzlet és a vásárló címe közötti távolság. Az EU-n kívülről származó áru esetében számolni kell adóval és vámmal is, ami a drágább termékek esetében nem kis tétel.

Fogyasztóvédelem

A fogyasztóvédelmi előírások az online kereskedelemre is vonatkoznak. Nem árt tudatosítani, mi mindenhez van jogunk. Például, ha meggondoljuk magunkat, a szerződéstől még az áru kézbesítése előtt visszaléphetünk. Aranyszabály: a kereskedőknek mindig részletesen, pontosan kell tájékoztatniuk a propagált termékekről, szolgáltatásokról. A távúton kötött szerződésektől 14 napon belül lehet visszalépni. Vagyis, ha nem tetszik az interneten vásárolt táblagép vagy nem megfelelő a rendelt ruha mérete, indoklás nélkül a termék átvételétől számított 14 napon belül vissza lehet küldeni. Az eladónak pedig a szerződéstől való visszalépéstől – az erről szóló információ postázásától – számított 14 napon belül a postaköltséggel együtt vissza kell fizetnie a termék árát. A fogyasztónak ugyancsak 14 nap áll a rendelkezésére, hogy visszaküldje, vagy személyesen visszaadja a terméket – ez esetben a postaköltséget már nem lehet visszakövetelni.

Előfordul, hogy a megrendelt termékhez ajándékot csomagolnak – például a kávéfőzőhöz egy kiló kávét vagy a konyhai robothoz egy tábla csokoládét. Reklamáció esetén az ajándékot is vissza kell küldeni, ugyancsak sértetlen csomagolásban. Ha már fogyasztottunk a kávéból, vagy megettük a csokit, nem feltétlenül veszik vissza a kávéfőzőt vagy a konyhai robotot. Ha külföldről rendelünk, érdemes előre tájékozódni az esetleges reklamáció feltételeiről – a vásárlónak olyan jogai vannak, amilyenek abban az országban érvényesek, ahonnan vásárolt.

Előnyök és hátrányok Mint mindennek, az online kereskedelemnek is megvannak a maga előnyei és hátrányai – ezeket foglaltuk össze. Előnyök



1. Nem kell sorba állni, hanem számítógép mellől, otthonról szerezhetjük be a kiszemelt árut, akár külföldről is rendelhetünk. 2. Az e-shopok nonstop nyitva vannak. 3. Több fizetési lehetőség közül választhatunk: internetbanking, hagyományos bankkártya és kreditkártya, fizetőkapu vagy virtuális bankszámla. Esetleg pénzt helyezhetünk el az eladó bankszámláján, választhatunk utánvétet . Esetenként részletre is vásárolhatunk. 4. A terméket házhoz szállítják, gyakran postaköltséget sem számláznak. Az áru rendszerint személyesen is átvehető a megegyezett helyen és időben. 5. Az e-shopokban gyakran alacsonyabbak az árak. 6. A rendelést általában 24 órán belül lehet törölni, illetve indoklás nélkül 7 napon belül az árut sértetlen csomagolásban vissza lehet küldeni. 7. Nyomon követhető, hol tart a rendelés feldolgozása, éppen hol van a csomag. 8. Névtelenségbe burkolózhatunk.



Hátrányok



1. A terméket nem lehet előre kipróbálni, megfogni. Ezért mielőtt megveszünk valamit, ha van rá lehetőség, menjünk el egy hagyományos üzletekbe is, s ott próbáljuk ki! Utána pedig kedvezőbb feltételek mellett online meg lehet venni. 2. Számos e-shop a vásárlás előtt megköveteli, hogy regisztráljuk magunkat, s a megadott adatainkat később marketingcélokra használhatják, más társaságoknak is továbbíthatják őket, s visszaélhetnek velük. 3. Csalás áldozatául eshetünk, az interneten ugyanis egyre több a szélhámos, akik a megbízható kereskedőket is megtámadhatják. Így nemcsak pénzt veszíthetünk, hanem személyi adatokat is, melyekkel visszaélhetnek. Előfordult már személyiséglopás, amikor a csaló az áldozata adatait használja, pl. az ő neve alatt vesz fel gyors fogyasztási kölcsönt vagy létesít kreditkártyát. 4. A kiszállítási idő attól függ, a termék mennyire elérhető, mennyi van belőle raktáron. A hagyományos boltban a fizetés után azonnal hazavihetjük az árut, ezzel szemben az online vásárolt dolgokat később, ideális esetben pár órán belül szállítják ki, esetenként azonban ez pár napot is igénybe vehet, sőt olykor hetekig is húzódhat, főleg a külföldről rendelt termékeknél. 5. A kiszállított termék nem mindig felel meg annak, amit rendeltünk, és néha problémákba ütközik a reklamáció.

Arra is volt már példa, hogy a megrendelt áru egyszerűen nem érkezett meg, noha előre kifizettük, s hiába követeljük vissza a pénzt.

(sza)