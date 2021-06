Az orvos által előírt gyógyfürdői ellátás nem kirándulás

Az orvosok és biztosítók az úgynevezett indikációs listából indulnak ki – ez tartalmazza, mely diagnózisokkal és milyen feltételek mellett lehet előírni a gyógyfürdőt. Tudatosítani kell, hogy a gyógyfürdői ellátás nem kirándulás. Aki páciensként megy oda, teljesítenie kell bizonyos feltételeket, és be kell tartani a kezelés szabályait. Ha az orvos előírja, a biztosító teljes mértékben vagy részben térítheti a költségeket. Önköltséges alapon bármikor, bármilyen hosszú időre lehet menni, de érdemes megkérdezni a kezelőorvostól, ő ajánlaná-e a kitippelt fürdőt. A biztosítók által térített gyógyfürdői kezelés 21–28 napig tart, a napok pontos számát a diagnózis alapján határozzák meg. A kezelést csak egészségügyi vagy komoly családi okokból lehet lerövidíteni.



Mennyibe kerül?



Az, hogy a gyógyfürdő árából mit térít a biztosító, attól függ, melyik kategóriába sorolnak minket. Eszerint:

az A kategóriába tartozó betegek esetében a biztosító fedezi az egészségügyi ellátás teljes árát, de a többi szolgáltatást csak részben. Vagyis kifizetik a procedúrákat, de az étkezést és a szállást csak akkor, ha standard színvonalú (standardnak számít a kétágyas szoba és a szobán kívüli közös szociális helyiségek). Ilyenkor a biztosított 1,66 euró napidíjat fizet a szállásért és a kosztért.

a fizetés alól felmentik a 3 évesnél kisebb gyerekeket; a Janskýplakettes véradókat; az anyagi szükséghelyzetben levők (erről a szociális ügyi hivatal által kiállított igazolást kell felmutatniuk) csak az első három napot fizetik, a negyedik naptól a gyógyfürdő számukra ingyenes.

a B kategóriába tartozó betegek esetében az egészségügyi ellátás költségeit térítik, a szállást és az étkezést pedig mindenki saját maga választja ki és téríti. A fürdők kínálatából kell kiindulni. Standard szállásért (saját fürdőszobával nem ellátott, legalább kétágyas szoba) legfeljebb 7,30 eurós napidíjat kérhetnek főszezonban (a 2. és a 3. negyedévben), szezonon kívül (az 1. és a 4. negyedévben) pedig 4,89 euró napidíjat számlázhatnak. Ilyen szoba azonban kevés van, ezért valószínűbb, hogy standardon felüli szobát választunk, aminek az árát teljes mértékben a gyógyfürdő szabja meg.



Egyéb kiadások



A gyógyfürdő még akkor sem teljesen ingyenes, ha a biztosító téríti is a költségeket. Egyrészt, megérkezés után a szállodai recepción azonnal bizonyos helyi adót kell fizetni, másrészt, az útiköltséget is mindenki saját zsebből állja. Ha pedig kísérő személyre is szükség van, az további kiadásokkal jár, noha bizonyos esetekben a biztosító az ő költségeihez is hozzájárulhat. Egészségkárosodott személyek esetében az orvos feltüntetheti a kérvényen, hogy a betegének kísérő személyre van szüksége, és kérheti a költségtérítés jóváhagyását. A 3 évesnél kisebb gyermekeket is kísérheti egy felnőtt személy.



A diagnózisok indikációs listája A kategória Onkológiai betegségek a teljes gyógykezelés befejezésétől számított 24 hónapon belül; alsó légúti műtétek, vese- és epeműtét, nőgyógyászati műtétek, keringési elégtelenség vagy emésztőrendszeri megbetegedések miatt végzett műtét, szívinfarktus és szívműtét, pajzsmirigy-, hasnyálmirigy-, vékony- vagy vastagbélműtét utáni állapot; bronchiális asztma; bizonyos idegbetegségek (bénulás); bőrbetegségek; degeneratív ideg-izom betegségek. B kategória Kevésbé súlyos műtétek utáni állapot; a keringési és emésztőrendszer krónikus megbetegedései; anyagcserezavarból és a belső elválasztású mirigyek helytelen működéséből adódó krónikus betegségek; krónikus mozgásszervi, női, ideg- és vesebetegségek; krónikus, nem tuberkulózisos légúti megbetegedések, allergiás náthák; krónikus bőrbetegségek (ekcémák); foglalkozási betegségek; magas vérnyomással összefüggő betegségek; cukorbaj.