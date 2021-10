Az obezitás is már világjárvány

„Őrült világban élünk. Az életstílusunk, a társadalmi hangulat, a reklámok, a hipermarketek kínálata és az emberek közömbössége a civilizált országokban azt eredményezi, hogy az obezitás kezd világjárvánnyá válni. A világ egyre kövérebb lesz, de ami még rosszabb: a gyerekek is egyre inkább elhíznak. A gyerekobezitás ma már szokványos jelenség, ami nemcsak abszurd, hanem riasztó is” – mutatott rá Miro Veselý táplálkozási tanácsadó. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) jelenleg az obezitást tartja a legnagyobb egészségügyi problémának. Becslések szerint mintegy 155 millió gyereknek és serdülőkorúnak van túlsúlya.

Karanténban meghíztunk

Főleg a járvány kezdetén kimondottan otthonmaradásra szólítottá fel az embereket, amit az illetékesek eredetileg úgy értettek, hogy tartsuk távol magunkat a nagyobb közösségektől, rendezvényektől. Azt senki nem mondta, hogy nem szabad sportolni, ám a sokat hangoztatott „maradj otthon” felszólítást egyesek szó szerint vették, és voltak családok, amelyek hónapokig alig mozdultak ki a lakásból. Ennek következtében elszaporodtak a családtagok közötti konfliktusok, veszekedések, a válások, az alkoholizmus, a családon belüli erőszak, és bizony, sokan meg is híztak. A járványellenes korlátozások a gyerekek egészségére is rossz hatással voltak. A távoktatás alatt a gyerekek órákat ültek a számítógép előtt, nem volt tornaóra, a sportklubok zárva voltak, a karantén alatti stresszt pedig rengetegen úgy kezelték, hogy több édességet és csipszet ettek. Mindez nemcsak túlsúlyt eredményezett, hanem egyre több gyereknél állapítanak meg rossz testtartást, gerincferdülést és egyéb ortopédiai problémát. Ráadásul a nyári szünetben sokan lazábban élnek, mint iskolaidő alatt, és ilyenkor még több az édesség, kevesebb az aktív sport.

Egészséges tízórai

„Érdemes átgondolni, hogy a nyári lazaság után a tanulás mellett hogyan alakítjuk ki gyermekünk egészséges étkezését és aktív sportolását. Bár a szülőktől még több figyelmet igényel, hosszú távon nagyon is megtérül” – tájékoztatott nem sokkal az iskolakezdés után Juhász Regina, a Kék-Ezüst sajtókommunikációs portál munkatársa. Czanik Balázs fitneszedző szerint e téren óriási a család felelőssége: nagyobb hangsúlyt kell fektetni az iskolások sportolására és étkezésére, és a legcélravezetőbb módszer jó példát mutatni, ugyanis, ha a gyerek azt látja, hogy a szülők aktívak és figyelnek az étkezésükre, akkor számukra ez lesz a minta, amit később is követni fognak. Tanácsos egészséges tízórait csomagolni az iskolatáskába, minél több zöldséget és gyümölcsöt fogyasztani, illetve mellőzni a finomított szénhidrátokat, akárcsak a cukrot és a fehér lisztet. Tízórai helyett ne pénzt adjunk, hogy az iskolai büfében vegyen valamit a gyerek, mert azt sokan nyalókára, csipszre, hamburgerre, kólára költik. Inkább készítsünk szendvicset teljes kiőrlésű pékáruból, gyümölcsszeleteket, aszalt gyümölcsöt és magvakat, zabkekszet stb.! A jól felépített étkezés a gyerekek iskolai teljesítményére is kedvező hatással lesz.

Tudnivalók Mi az elhízás? Az elhízás (obezitás) olyan kórállapot, amely során a szervezet zsírraktározása oly mértékű, hogy az káros az egészségre, és a várható élettartam csökkenéséhez, illetve számos egészségi problémához vezethet. Elhízottnak tekintő az, akinek a testtömegindexe (angolul body mass index, BMI) 30 kg/m² felett van. A testtömegindex a kilogrammban megállapított testtömeg és a testmagasság méterben mért négyzetének hányadosa. Az obezitás okai A WHO szerint az obezitás fő oka a magas zsír- és cukortartalmú élelmiszereket népszerűsítő reklámok formájában megvalósuló „agymosás”, illetve az, hogy a fiatalok nincsenek kellőképpen felvilágosítva ezen termékek károsságáról. A világjárvány alatt ehhez párosult a mozgáshiány is. Az elhízást elősegítő további tényezők: – kalóriadús ételek, illetve a gyerekek több kalóriát vesznek fel, mint amennyit elégetnek – helytelen táplálkozási szokások – például a stresszes és feszült helyzetekben vagy unalmukban sokan rágcsálnak, de károsak az édes jutalmak is – sok gyerek egyre kevesebbet játszik a friss levegőn, a szabadidejüket kevesen töltik aktívan – hiányzik a megfelelő szülői példakép – ha a szülők nem aktívak, vagy hajlamosak a hízásra, feltehetően a gyerekeik is olyanok lesznek – genetikai adottság – az obezitás örökletes betegség is lehet – hormonális változások és bizonyos betegségek kezelésének a mellékhatása – ez a túlsúlyban szenvedők töredékére érvényes. Következmények A túlsúllyal küszködők belső szerveiket lassan beborítja egy összefüggő zsírréteg, ami jelentősen terheli a szervezetet, és előbb-utóbb jelentkezhetnek keringési, emésztési, szív- és érrendszeri problémák, valamint kialakulhat cukorbetegség. Továbbá a túlsúlyos tinédzserek hajlamosak a depresszióra, a stresszre, alacsony az önbizalmuk, ami hatással van a későbbi életükre is. A kövéreknél hamarabb jelentkezik a serdülőkor, a lányok korábban menstruálhatnak. A testesebb gyerekek 1-2 cm-rel alacsonyabbak, gyakran csúfolják és zaklatják őket, ami árthat a pszichikai fejlődésüknek. A túlsúlyos gyerekek 80%- ának sohasem sikerül megszabadulnia az obezitással összefüggő problémáktól.

Iskolakonyha

A gyerekek harmada nem az iskolai étkezdében ebédel. Egy részük egyáltalán nincs bejelentve, sokan viszont hivatalosan járnak ebédre, ám csak összetúrják, érintetlenül visszaviszik az ételt, és inkább a büfében, a közeli élelmiszerboltban vesznek valamit, vagy ha van rá lehetőség, a fast foodot választják. A jelenségre az oktatási minisztérium is felfigyelt, és úgy döntöttek, itt az ideje alkalmazkodni a modern étkezési trendekhez. Szakemberek szerint a jó egészség alapja a megelőzés és a gyerekek egészséges életvitele, ami nemcsak több mozgást jelent, hanem azt is, hogy az energiabevitel és -kiadás egyensúlyban legyen. A minisztérium ezért lépéseket tesz, hogy növelje az iskolakonyhákban készített ételek attraktivitását, és az étkezdékben modern eljárásokat fognak alkalmazni. „Az iskola természetes életkörnyezet, amelyben a helyes táplálkozáson keresztül formálhatjuk gyermekeink egészséges életvitelét” – mondta Branislav Gröhling tárcavezető. Első lépésként az iskolákban használható alapanyagok jegyzékét és a hivatalos iskolai recepttárat tervezik felülbírálni, éspedig úgy, hogy a recepteket a legújabb tudományos kutatások eredményeihez, valamint a WHO és az Európa Tanács ajánlásaihoz igazítják. „Például kevesebb édes innivalót, cukrot, füstölt és kirántott húst, virslit, belsőséget, félkész és fagyasztott ételt lehet majd használni, ellenben több teljes kiőrlésű lisztből készült pékárut, sok gyümölcsöt és zöldséget kell kínálni” – tette hozzá Jarmila Halgašová, a parlament mezőgazdasági bizottságának a tagja.

A második lépés az iskolakonyhák modernizálása. Erre az előző időszakban 2,75 millió eurót különítettek el, és 570 étkezdét felújítottak.

A harmadik lépés az iskolakonyhák alkalmazottainak a képzése. „A Módszertani-pedagógiai Központ segítségével előkészítjük az egészséges táplálkozással kapcsolatos képzést” – hangsúlyozta Gröhling.

Továbbá, a minisztérium kampányt indít, mely célja a sport népszerűsítése. „A gyerekek az életük jelentős részét az iskolában töltik, sokat ülnek az iskolapadokban. A tanulók egyharmada számára a tornaóra az egyedüli mozgástevékenység. Mivel egyre terjed az obezitás, valamint nagyon alacsony a fiatalok mozgástudata és -készsége, kidolgoztunk egy új koncepciót, mely az aktív iskola elvére épül, és a lényege: a mozgást aktívan be kell vonni az iskola életébe különböző mozgástevékenységekkel a tanórák közötti szünetekben, sportrendezvényekkel és -versenyekkel. A lényeg, hogy a tanítás előtt, alatt és után is mozgáslehetőséget teremtsünk a gyerekeknek” – tájékoztatott Ivan Husár sportért felelős oktatási államtitkár.

Hogy szabadítsuk meg a gyereket a túlsúlytól? A leghatékonyabb megoldás a megelőzés. Ha úgy látjuk, gyermekünk leadhatna pár kilót, ne várjuk meg, amíg nagyon kövér lesz, hanem alakítsuk át az étrendjét, és rendszeresen sportoljunk vele!



Ha csemeténk a BMI-indexe alapján már túlsúlyosnak vagy kövérnek számít, el kell kezdeni a kúrát. Jobb kikérni a kezelőorvos vagy egy táplálkozási tanácsadó véleményét, létezik azonban pár alapszabály, amelyeket mindenképpen be kell tartani:



– Többet kell mozogni – találjunk ki olyan mozgást, amelyet a gyerekkel közösen tudunk végezni, ez jobban motiválja őt.



– Kevesebbet kell enni – reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora és elég! Ezek között nem kell egyfolytában nassolni!



– Táplálkozzunk egészségesen! – a gyerek étrendjébe iktassunk be egészséges, kalóriaszegény ételeket, például teljes kiőrlésű lisztből készült tésztákat, pékárut, az édességet cseréljük le szárított gyümölcsre, magvakra! Készítsünk finom, vonzó, egészséges tízórait a gyerekeknek! Ha otthonról visznek enni, kisebb az esélye, hogy napközben egészségtelen ételekkel fogják magukat tömni, és a büfében édességet vesznek.



– Korlátozzuk a fast food fogyasztását! – Ellenőrizzük, gyermekünk elmegy-e ebédre az iskolában, vagy nem szokott-e ebéd helyett fast foodot enni! Próbáljuk kideríteni, nem cseréli-e el a tízóraiját édességekre vagy csipszre! El kell érni, hogy gyermekünk rendszeresen normális ebédet egyen!



– Korlátozzuk a cukrot! – az édes üdítőt le kell cserélni tiszta vízre vagy nem édesített gyümölcsös teára, valamint korlátozzuk az édességeket!



– A választás joga – ne tiltsuk meg gyermekünknek, hogy nézze a kalóriadús ételeket és italokat népszerűsítő reklámokat, hanem inkább tanítsuk meg vele, hogy noha mindez lehet finom, de nem egészséges, sőt kimondottan árthat neki.



– Sokat beszélgessünk! – amikor csak lehet, beszélgessünk gyermekünkkel az egészséges táplálkozásról! Körbe-körbe mondogassuk neki, egyszer majd csak megjegyzi!



– A radikális diéta nem megoldás – kerüljük a drasztikus fogyókúrát és koplalást! A fejlődésben levő gyermeknek ez árthat, ráadásul így egészségtelen szokásokat sajátíthat el.



– Mutassunk jó példát! – magunk is táplálkozzunk egészségesen és mozogjunk sokat! Vigyük el a gyerekeket biciklizni, futni, labdázzunk, sétáljunk, ússzunk együtt! Sokat legyünk a friss levegőn, de otthon is tornásszunk közösen!



– Kevesebb tévé és számítógép! – ha gyermekünk túlsúllyal küszködik, ne engedjük, hogy sokat mobilozzon, tévét nézzen, táblagépezzen, számítógépezzen!



– Kevesebb stressz! – ne terheljük le túlságosan sok szakkörrel és különórával a gyerekeket! A nagyobb mértékű stresszt sokan nassolással, főleg édességekkel ellensúlyozzák.

(sza)