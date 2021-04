Áprilistól új állami támogatások elérhetők

Áprilistól bevezettek két új juttatást: a terhességi támogatást és az ún. hosszú távú ápolási díjat. Az utóbbi nem a koronavírus-járvánnyal függ össze, azzal kapcsolatban továbbra is a pandémiás betegszabadságot és táppénzt lehet igénybe venni.

A szociális biztosításról szóló új törvény bizonyos részei már január 1-jétől hatályosak, a betegbiztosításra vonatkozó változások pedig április elsejétől lépnek életbe.

Terhességi támogatás

Áprilistól új állami támogatás igényelhető: a várandós nők a Szociális Biztosítótól (SP) az anyasági szabadság kezdetéig terhességi támogatásban részesülhetnek. A juttatás célja kompenzálni a terhességgel kapcsolatban megnövekedett kiadásokat. Feltétel, hogy az igénylőnek az elmúlt két évben legkevesebb 270 nap biztosítási időszakkal kell rendelkeznie, és a nőgyógyásznak igazolnia kell, hogy elkezdődött a terhesség 13. hete. A juttatás a napi kivetési alap 15%-a, miközben nem lehet alacsonyabb a maximális kivetési alap 10%-ánál, legkevesebb 215,50 euró havonta. A maximális kivetési alap, amelyből az SP kiszámolja a betegbiztosítás alapján jóváhagyható összes juttatás összegét, 2021-ben 71,8028 euró. Eszerint a terhességi támogatás minimális összege 7,18028 euró naponta, a maximális összeg 10,77042 euró naponta.

Igényelni az SP formanyomtatványán kell, melyet a nőgyógyász állít ki az első preventív kivizsgáláson a terhesség 13. hetének elérése után. A nőgyógyász az űrlapon feltünteti a szülés feltételezett időpontját. Ha valakinek több betegbiztosítása van, és mindegyik alapján szeretné érvényesíteni az új juttatáshoz való jogát, akkor az orvosnak minden biztosítás esetében külön nyomtatványt kell kitöltenie. A nyomtatvány hátulján ki kell tölteni és alá kell írni a „Biztosított személy nyilatkozata” elnevezésű részt is. A terhesség befejeződése után pedig egy igazolást kell eljuttatni az SP-be arról, hogy mikor ért véget a terhesség, és itt a nőgyógyász, a szülészet vagy a kórház feltünteti a szülés, a terhességmegszakítás vagy a vetélés dátumát. Aki több biztosítás alapján kap terhességi támogatást, annak a terhesség befejezéséről már csak egy igazolást kell leadnia.

Terhességi ösztöndíj

A nagykorú diákok havi 200 euró terhességi ösztöndíjat intézhetnek – de azt nem az SP-ben, hanem az iskolájukban. Az oktatási intézmény hatáskörébe tartozik eldönteni, jóváhagyja- e a támogatást. Feltétel, hogy a terhes lánynak az SP nem folyósíthat terhességi támogatást. A terhességi ösztöndíjra vagy támogatásra való jogosultság megszűnik, mihelyt az édesanyának elkezdik az anyasági támogatás vagy a gyermekgondozási segély kifizetését, valamint ha megszakad a terhesség.

Anyasági támogatás

A terhességi támogatás után anyasági támogatást lehet igényelni. Intézni ugyanúgy kell, mint a terhességi juttatást. Ha a betegbiztosítás a terhesség alatt megszűnik, a várandós nőre 8 hónap védelmi időszak vonatkozik. Anyasági szabadságra a szülés feltételezett dátuma előtt 6 héttel lehet menni, veszélyeztetett terhesség esetén az orvos által kiszámolt dátum előtt 8 héttel. Az anyasági támogatást 34, egyedülálló édesanya esetében 37 hétig folyósítják, aki pedig kettő vagy több gyermeket szült egyszerre, 43 hétig jogosult a támogatásra. Az anyasági támogatás a kivetési alap 75%-a. Egy 30 napos hónap esetében az SP legfeljebb 1615,60 euró, 31 napos hónap esetében maximum 1669,50 euró anyaságit folyósíthat.

10 nap helyett 14

Aki beteg hozzátartozóját ápolja, naponta legfeljebb 39,491540 eurót kaphat. Az ápolási díj március 31-éig maximum 10 napig járt. Ha egyszerre két vagy több beteg gyerek gondját kell viselni, a szülő akkor is csak egy támogatásra jogosult. Mostantól az ápolási díj 14 napig jár.

Az ápolási szabadság, az ún. OČR feltételeit a szociális biztosításról szóló törvény 39–43. cikkelye szabályozza. Az áprilistól hatályos módosítás csak a rendes ápolási díjra vonatkozik, az ún. pandémiás OČR-rel kapcsolatban nincs változás. Rendes ápolási szabadságra mehet az, aki olyan közeli hozzátartozóját ápolja, aki a kezelőorvosa igazolása szerint egész napos ápolásra szorul. Továbbá ápolási díjra jogosult az a személy, aki olyan kiskorú gyermekéről gondoskodik, akit karanténba helyeztek, elkülönítettek valamilyen fertőző betegség (pl. bárányhimlő) miatt, illetve a gyermek által látogatott oktatási intézménnyel szemben karantént rendeltek el.

Hosszú távú ápolási díj

Bevezették az ún. hosszú távú ápolási díjat. Ez azt jelenti, hogy 14 napnál is hosszabb ideig lehet gondoskodni azokról a közeli hozzátartozókról, akiket legalább 5 napig kórházban kezeltek, és utána ápolásra szorulnak, illetve akik haldokolnak. Több ügyfél is válthatja egymást a beteg mellett (unokák, nagyszülők, gyerekek egyaránt ápolhatják egymást), együtt összesen 90 napig gondoskodhatnak a rászorulóról, az SP összesen 90 napért fizet ápolási díjat.

A hosszú távú ápolási díj feltételei lényegében ugyanazok, mint a rendes ápolási támogatás esetében, csak annyi, szükség van még egy igazolásra a gondozásra szoruló beteg kezelőorvosától az ápolás szükségességéről. A juttatás összege ez esetben is a napi kivetési alap 55%-a, miközben szabtak egy felső határt: az egynapi ápolási díj nem lépheti túl a maximális kivetési alap (71,8028 euró) 55%-át, azaz a 39,49154 eurót.

Pandémiás ápolási díj

A világjárvány megfékezése céljából elrendelt intézkedések részeként az oktatási intézmények sokáig teljesen zárva voltak. Jelenleg néhol ismét tantermi oktatás folyik, sok gyerek azonban még mindig távoktatásban vesz részt. Mivel a legkisebbek még nem maradhatnak otthon egyedül, tavaly bevezették az ún. pandémiás ápolási szabadságot a dolgozó szülők számára. Pandémiás ápolási díjra jogosult mindenki, aki 11 évesnél kisebb gyermekéről gondoskodik, illetve 11–18 év közötti gyerekre is vigyázhat, amennyiben rossz az egészségi állapota. Ez esetben azonban orvosi igazolásra is szükség van. Kisebbek esetében az ápolási szabadságot orvosi igazolás nélkül is jóváhagyják. Jelenleg „pandémiás OČR”-t csak akkor intézhet magának a szülő, ha a gyermek által látogatott oktatási intézményt a koronavírus miatt bezárták. Ha azonban már kinyílt, csak a szülő nem engedi iskolába a gyermekét, mert fél a fertőzéstől, azt saját felelősségére teszi, és ez esetben nem jogosult pandémiás ápolási díjra. A rendes ápolási díjtól eltérően a pandémiás támogatást nem 14 napig folyósítják, hanem mindaddig, amíg az iskola zárva tart. Összege a napi kivetési alap 55%- nak felel meg – egy átlagfizetéssel rendelkező személy a nettó keresete kb. 70%-ára számíthat.

(sza)