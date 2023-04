Adómentes rész és adótúlfizetés

A 2022. évre vonatkozó adómentes minimum 4579,26 euró. Ezt az összeget le kell vonni az összjövedelemből, és csak a maradékból kell adózni. Az egész évre vonatkozó adómentes rész akkor is érvényesíthető, ha valaki nem egész évben dolgozott, illetve nem volt egész évben jövedelme. Aki például csak nyáron vállalt idénymunkát, az nem jelenti azt, hogy csak erre a pár hónapra érvényesítheti az adómentes minimum arányos részét. Az ilyen diák vagy szenior is jogosult az egész évi adómentes minimumra.

A diákoknak van lehetőségük a munkaadónál nyilatkozatot aláírni az adómentes rész vagy az adóbónusz érvényesítéséről. Aki ezt elmulasztotta, annak a fizetésétől több adót vontak le. Aki mégis aláírt ilyen nyilatkozatot, azt csak egy munkaadónál tehette meg. Akinek viszont több állása volt, több munkaszerződést is létesített, csak egyetlen munkaadónál érvényesíthette a havi adómentes minimumot, és bár a másik vagy a többi munkaviszonyból származó jövedelme is alacsony volt, azokból már biztosan levontak 19%-os adóelőleget, és adótúlfizetés keletkezhetett, amit most érdemes visszaigényelni.

Az adóbevallást készítő nyugdíjasok csak akkor érvényesíthetik az adózóra vonatkozó adómentes részt, ha a nyugdíjuk annál alacsonyabb volt. Ez azt jelenti, hogy akinek tavaly egész évben folyósítottak járandóságot, vagy a nyugdíjat visszamenőleg 2022. január 1-jei dátummal hagyták jóvá, csak akkor jogosult az adómentes részre, ha az egész évi nyugdíja kevesebb volt 4579,26 eurónál. Aki 2022-ben vált nyugdíjassá, az teljes mértékben érvényesítheti az adómentes részt, azaz 4579,26 eurót leírhat az adóalapjából – még akkor is, ha nem dolgozott egész évben. Az új nyugdíjasoknak feltehetően adótúlfizetésük lesz.

Az állam saját magától nem ad vissza semmit. Az adótúlfizetést az adóbevallással kell visszakérni: az adótúlfizetés visszaadását igénylő kérvény az adóbevallás részét képezi. Közvetlenül a nyomtatványon kell kiválasztani, hogy a pénzt milyen módon adják vissza: átutalással bankszámlára vagy postai úton.