A tűzeseteket a legjobb megelőzni

A családi házakban kialakult tűzesetek leggyakoribb oka a fűtési rendszerek és a kémények nem megfelelő állapota, úgyhogy nagyon fontos azok alapos áttisztítása – így nemcsak az esetleges tűzeseteket, hanem számos egyéb problémát is megelőzhetünk, például a hőcserélők kilyukadását, a kazán tönkremenetelét, a rendszer dugulását. A hatályos előírások értelmében a háztulajdonosoknak évente legalább egyszer biztosítaniuk kell a kémény ellenőrzését. Önerőből is ellenőrizhetjük és tisztíthatjuk, nem kötelező kéményseprőt hívni, ám a kémény meghibásodása következtében keletkezett tűz miatti károk esetében a biztosító figyelembe veszi ezt is. Vagyis akinek nincs igazolása a kéményseprőtől, egy esetleges biztosítási esemény esetén vizsgálhatják, hogy a szakszerűtlen karbantartás mennyire okozhatta a tüzet, s csökkenhet a kártérítés. Ugyanez érvényes a kazánokra, illetve a fűtési rendszer összes berendezésére.