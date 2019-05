A Szociális Biztosító válaszol

Régi nyugdíjasnak számít az, aki 2003. december 31-e előtt, tehát még a régi rendszerben ment nyugdíjba. A biztosító az összes érintett személy nyugdíját átszámolta, de emelésre csak az számíthatott, akinek ha a 2004. január 1-jétől hatályos normák szerint számolták volna ki a járandóságát, magasabb összeg jött volna ki, mint 2003. december 31-éig.

A nyugdíjak átértékelésével kapcsolatban olvasóink részéről több kérdés is felmerült, ezeket továbbítottuk a Szociális Biztosítóba, és az alábbiakban ismertetünk két olvasói levélre kapott választ.



1. Hol tart a régi nyugdíjasok járandóságának az átszámolása? Folyamatban van? Vagy leálltak vele? 1948-ban születtem, én is régi nyugdíjas vagyok, és a mai napig nem kaptam semmilyen értesítést a Szociális Biztosítóból. A falumban, Lakszakállason többen vagyunk így. Mikorra várható a biztosító ezzel kapcsolatos levele és a nyugdíjemelés?



A Szociális Biztosító már befejezte az ún. régi nyugdíjasok járadékának az átszámolását. A vonatkozó törvény értelmében a biztosítónak ezt 2018. október 30-áig el kellett végeznie, és e határidőig el is készültünk vele. Vagyis a Szociális Biztosító törvényből kifolyólag, automatikusan átszámolta a járandóságukat azoknak, akik erre jogosultságot szereztek, és teljesítették a törvényes feltételeket. Az érintettek erről már kaptak határozatot, de csak azok, akiknek megemelték a nyugdíját. Akik nem kaptak levelet a biztosítótól, nem szereztek jogosultságot a nyugdíjemelésre. Minden eset egyedi, ügyfeleinkről nem adhatunk ki bizalmas információkat, általánosságban azonban elmondható: a nyugdíjakat mindig a hatályos törvénnyel összhangban,individuálisanszámoljákki, ezért a saját járandóságunkat soha nem lehet összehasonlítani a szomszédéval, a kollégákéval, más családtagokéval. Mindenkinek más élethelyzetei, évről évre mindenkinek más és más bevételei, betegségei és biztosítási időszakai voltak. A megvizsgált 130 ezer járandóságból 115 ezret megemeltek, 15 ezret pedig nem. Az utóbbiaknak továbbra is az eredeti összeget folyósítja a Szociális Biztosító, mert az átszámolás során kapott összeg alacsonyabb volt a jelenleginél, úgyhogy maradt a magasabb összeg.



2. Zsigárdon élek, régi nyugdíjas vagyok, és még nem kaptam levelet a Szociális Biztosítótól a nyugdíjam átszámolásáról. Nem tudok jól szlovákul, ezért a fiam segítségével érdeklődtem, mikorra várhatom az emelést. Azt mondták, nem vagyok jogosult. Miért? 2222 koronával mentem nyugdíjba. Nem tévedhetett a biztosító?



Azt, hogy az ún. régi nyugdíjas a járandósága átszámolása után jogosultságot szerzett-e az emelésre, befolyásolta az eredeti nyugdíj jóváhagyásának az időpontja, valamint az, hogy melyik törvény alapján ment nyugdíjba, illetve milyen átlagkereset alapján számolták ki az eredeti nyugdíjat. (A Szociális Biztosító honlapján van egy táblázat, hogy milyen átlagfizetésből számolták ki a járandóságukat azoknak, akik jogosultságot szereztek az emelésre az 1965–2003 között nyugalmazottak közül.) Akik nem teljesítették a feltételeket, azok nyugdíját nem emelték, illetve, ha az átszámolás eredménye alacsonyabb összeg volt, akkor maradt a magasabb összeg.