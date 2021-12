A háziállat stresszoldó ajándék lehet – de csak akkor, ha az ünnepek után nem végzi a menhelyen vagy az utcán

A világjárvány következtében számos gyereknél jelentkeztek kisebb-nagyobb pszichikai problémák, melyeket egy házi kedvenc segíthet orvosolni: szakemberek szerint az állatok pozitív hatással vannak a gyermekek pszichológiai jóllétére. Akár a karácsonyi ajándék is lehet egy háziállat – de csak akkor, ha az ünnepek után nem végzi valamilyen menhelyen vagy az utcán.

A világjárvány következtében számos gyereknél jelentkeztek kisebb-nagyobb pszichikai problémák, melyeket egy házi kedvenc segíthet orvosolni: szakemberek szerint az állatok pozitív hatással vannak a gyermekek pszichológiai jóllétére. Akár a karácsonyi ajándék is lehet egy háziállat – de csak akkor, ha az ünnepek után nem végzi valamilyen menhelyen vagy az utcán.

November 25-étől lockdown van az országban, több iskolát bezártak, felfüggesztették a szabadidős tevékenységeket, bezárták a sportklubokat. Sok tinédzser attól tart, megismétlődhet a tavalyi forgatókönyv, és januárban nem térnek vissza az iskolákba, hanem megint hónapokig tartó távoktatás lesz, ami ismét a szociális kapcsolatok korlátozását jelenti, amitől egyesek már most depressziósak lehetnek. Pszichológusok szerint a háziállatok hozzájárulnak a stressz oldásához, segítik a magányérzet csökkentését, javítják a kommunikációs képességeket. Ebből kiindulva – a komolyabb lelki problémákat és a depresszió kialakulását megelőzendő – karácsonyra ajándékozhatunk valamilyen házi kedvencet gyermekünknek.

Felelősségtudat, önbizalom

A háziállatok elősegítik a gyermekek felelősségtudatának a kialakulását, erősödését azzal, hogy törődnek a saját állatukkal. Megtanulhatják az empátiát, jobban be lehet őket vonni a házimunkába, hiszen a házi kedvenc után takarítani is kell. Ha a gyermek egyedül gondoskodik az állatkáról, önállóbb lesz, ami erősítheti az önbizalmát. Ha például kutyát kap, azt idomíthatja, megtaníthatja trükkökre, és ha az állat megtanul valamit, arra a gazdija büszke lesz, ami jó érzéssel tölti el, és a magányos gyermek is boldog lehet.

Előre tájékozódjunk!

Annak érdekében, hogy a családhoz kerülő állat valóban megfelelően legyen tartva, tanácsos előre tájékozódni az igényeiről, szükségleteiről. A felelős állattartás legfontosabb szabályai: az állat méretének és mozgásigényének megfelelő, könnyen tisztítható és biztonságos helyet kell biztosítani; megfelelő táplálékkal kell etetni, és mindig elegendő, friss ivóvizet kell neki adni; nem szabad elfeledkezni az esetleges kötelező védőoltásokról; a háziállatoknak is szükségük van mozgásra és játékra, rendszeresen friss levegőre kell vinni őket! És a legfontosabb: az állatok ugyanúgy igénylik a szeretetet, mint az emberek. A Sloboda zvierat civil szervezet szerint az ajándékba kapott háziállatok egy része, sajnos, az ünnepek után a menhelyeken vagy az utcán végzi. Ezért az állatvédők arra kérnek mindenkit, hogy a karácsonyi meglepetés csak akkor legyen élő állat, ha biztosak vagyunk benne, hogy a megajándékozott személy vagy a családja gondoskodni fog róla!