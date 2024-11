„Győz a szeretet és az igazság!” – skandálták az érsekújváriak a november 17-i megemlékezésen

Napjainkban nem csak a múló idő homályosítja el az 1989-es bársonyos forradalom emlékezetét. Bizonyos politikusok szándékosan azt sugallják a választóiknak, hogy a pártállami rendszer megdöntésének nem volt jelentősége, ezért nincs mit ünnepelni rajta. S mivel a mai fiataloknak is csak homályos tudásuk van arról, hogyan is zajlott Csehszlovákiában a rendszerváltás, az alábbiakban címszavakban, kérdezz-felelek formájában próbálunk rámutatni a bársonyos forradalom jelentőségére – hogy azok is könnyen megérthessék, akiknek nem kötődik hozzá személyes élményük.