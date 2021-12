Sok város lemondta: Győrben tömegbuli nem lesz, családi szilveszter igen

Győr | Győrben nem lesz tűzijáték, eleve nem is szerveztek. Viszont a családi szilvesztert éppen most vezetik be - mert úgy látta a város, hogy a gyerekprogram hiányzott a palettáról. Több magyar nagyvárosban lefújták az esti bulit a Covid miatt.