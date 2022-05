Megoldás az olcsóbb benzinre? Állítólag már lopják a magyar rendszámokat

Ratatics Péter azt is mondta, hogy már hamis forgalmi engedélyekkel is találkoztak a benzinkutakon. Mi is megírtuk, hogy a MOL kutatknál (is) forgalmi bemutatásához kötik az olcsóbb benzint. Márpedig látható a különbség a két ár között, erről is olvashattak nálunk, mégpedig ebben a cikkünkben.

Mint ismert, péntektől főképp csak a magyar rendszámú autósok tankolhatnak 480 forintos hatósági áron a magyar benzinkutakon. Mi is találtunk kiskaput, aztán pedig azt tapasztaltuk, hogy a kiskapu bezárult. Megnéztük ez utóbbit ma is: kedd reggel szintén bójákkal zárták el a két kútfejjel működő automata benzinkutat.

Az RTL Híradó rákérdezett a rendőrségen, hogy a rendszámtáblákat valóban lopják-e, de egyelőre nem kaptak választ.