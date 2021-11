Már pisztolyt, töltényt, viperát is talált Martin, a győri mágneshorgász (GALÉRIA)

Győr | Talált már gépfegyvertöltényt, bicikliket, stégdarabot, traffipaxállványt is a vízben a győri Konczos Martin, akinek hobbija a mágneshorgászat. Ő még hűen rajong az újkeletű hobbiért, amelynek népszerűsége 2021 elején nagyot ugrott, de azóta vissza is zuhant, Győrben most 300-en mágneshorgászkodnak.