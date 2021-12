Köszönöm, jól vagyok - cáfolta Borkai Zsolt az öngyilkosságáról szóló pletykákat

Borkai Zsolt volt polgármesterről nem először terjed az a hír, hogy öngyilkosságot kísérelt meg. A konkrét részletekkel is átszőtt szóbeszéd Budapestig ért, s a Telex megkeresésére Borkai cáfolta a pletykát.

Győr | Borkai Zsolt volt polgármesterről nem először terjed az a hír, hogy öngyilkosságot kísérelt meg. A konkrét részletekkel is átszőtt szóbeszéd Budapestig ért, s a Telex megkeresésére Borkai cáfolta a pletykát.

Mint mondja: maga is hallotta már ezeket a pletykákat, amik arról szóltak, hogy megpróbált végezni magával tegnap, most pedig a pszichiátrián fekszik. Sőt eleinte az is elterjedt - idézte fel -, hogy sikerült végeznie magával, ám mivel később sokan látták ő kézimeccseken, megváltozott a történet és már „kísérletről” suttogtak.

Sportolói mivoltomnak köszönhetően van bennem elég erő ahhoz, hogy az átélt pokol után is folytatni tudjam az életemet. Nem teszem meg senkinek ezt a szívességet” - közölte Borkai Zsolt.