Itt tartunk, a NAV elmagyarázza a benzinkutaknak, hogyan tudnak bezárni

Mint arról tegnap mi is beszámoltunk, a benzinkút-tulajdonosokat sújtó árstop miatt bezárásokra és mennyiség korlátozásokra kell számítani. A holtankoljak.hu cím szakportál úgy tudja: eddig nagyjából 50 kút tulajdonosa nyúlt a korlátozás eszközéhez, de ha folytatódik a drágulás, több száz vállalkozó követheti a példát. Az egyik helyen maximum 10 litert tankolhat egy autós, s a cég azzal indokolta ezt, hogy már most több mint 8 forintot veszít minden literen. A hatósági ár ugyanis alacsonyabb a beszerzési árnál, s az ástop jelen állás szerint május 15-ig tart, a drágulás mellett egyre nehezebb lesz a talpommaradás. Több kút már most is bezárt és tömegek tarthatnak „üzemszünetet”, figyelmeztető jelzésnek tekinthetjük a NAV közleményét.

Hangsúlyozzák több más technika részlet közt, hogy az üzemszünetről a bejelentést elektronikus úton kell megküldeni, az e-Papír szolgáltatással. A szünetet legkésőbb 24 órán belül be kell jelenteni.