Hogyan került a drog Maria és Margit melltartójába? (VIDEÓ)

Győr, Medve | Két „melltartós győri drogügyről” is videót tett közzé az elmúlt másfél hétben a rendőrség. Láthatóan mindkettőnél a készenléti rendőrség előzetes információk alapján csapott le a kábítószert szállító párosra, így a kereskedők az utolsó pillanatban jobb híján az asszonyok melltartójába dugták a bezacskózott anyagot. A rendőrnőnek azonban „ott is joga volt motozni.” A Szlovákiából érkező fehér port és az amfetamint is lefoglalták.