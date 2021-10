„Elővette a fegyverét, menekültem a gyerekekkel”

Három lövést hallottak Győrben szombaton délután négy órakor a Török István utcában élők. A szemtanúk már korábban láttak egy zavartan viselkedő férfit a játszótér könyékén. Egy idő után aztán két autót is feltört, az egyikben riasztó fegyvert talált, azzal kezdett el lövöldözni. Volt aki azt hitte, petárdáznak, aki viszont látta az esetet, azonnal hívta a 112-t.

Nagyjából tíz rendőrautó érkezett a helyszínre, s a Körkemence utcában kapták el társával együtt.

(Olvasói felvétel)

Az Új Szónak nyilatkozó anyuka félelmetes perceket élt át. „Már délután fél 3 körül is találkoztunk ezzel a férfival. Pénzt kért tőlünk, a játszótéren sétált, kéregetett: nem adtunk neki, otthagytuk. Elmentünk sétálni, majd visszamentünk a Török István utcai játszótérre a gyerekekkel. A lövésre lettünk figyelmesek, utána hallottunk még két durranást, összesen hármat. Emiatt elindultunk hazafelé: út közben mesélték, hogy feltört két autót, az egyikben pisztoly volt, azzal kezdett lövöldözni. Őszintén szólva eléggé beszámíthatatlannak tűnt a fiatalember, akit akkor már kerestek a rendőrök. A Szabolcska utcában, a sarkon az útkereszteződésnél szembetalálkoztunk vele. Egy idős férfi is erre jött, szerintem a rendőröknek próbált segíteni. Ekkor elővette a kabátjából a fegyvert, amitől mindnyájan – a 6 éves kisfiam és a 2 hónapos kislányom is – veszélybe kerültünk. Futni kezdtünk vissza a játszótér felé, akkor láttuk meg a rendőrüket: mutattuk nekik, hogy merre ment a férfi. Ezután fogták el a társával együtt. Rettentően megijedtünk, a kisfiam szinte sokkot kapott.”

A rendőrség egyelőre nem adott ki közleményt az esetről.