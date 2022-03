Ausztria: koronaintézkedések még szigorúbban

Ami egyértelmű: a maszk viselése beltéren kötelező. Tömegközlekedésben, taxiban, autóbuszokban, szupermarketekben, középületekben, templomokban, mecsetekben, minden kereskedelmi egységben, szolgáltatóknál, pl. fodrászatnál, gasztronómiában (a teraszon nem), a szállodaiparban, sportlétesítményekben, szabadidőben és a kulturális létesítményeknek, a kórházaknak és az otthonoknak vissza kell tenniük a maszkot. Kötelező az FFP2 tehát minden nyilvános beltéri helyen, színházban, operában, moziban is. A diszkók és az éjszakai klubok nyitva maradhatnak. Ha ellenőrzik a 3G igazolást, ott nem kell maszk. A száznál vagy annál is több fix ülőhelyes rendezvényeken a maszk viselése kötelező. Fix ülések nélkül: 3G-vel választható. Nagyobb partikon, esküvőkön a szervező választhatja a maszk helyett a 3G-t, ha vállalja a leellenőrzését. Az FFP2 maszk viselése, amikor más emberekkel érintkezik, vonatkozik a privát lakóhelyiségre is.

A karanténszabályok is változnak - írta a Heute.at. A karantén 5. napjától - ha legalább 48 órán keresztül nem jelentkeznek tünetek - a karantén befejezettnek tekinthető. Ehhez már nincs szükség "kitesztelésre". További öt napig azonban korlátozás van érvényben, azaz: nyilvános nagy rendezvényekre, étterembe, sportmérkőzésre még nem mehet. Dolgozni igen, persze FFP2 maszkban.

A maszkviselés a mai naptól április 16-ig kötelező, az új karanténszabály péntektől. Az egyes tartományok szigorúbb szabályokat hozhatnak, de enyhébbeket nem. Bécs valószínűleg szigorítani fog.