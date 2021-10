Amerikai címlapon volt, most nyugdíjasház lesz a kastélyból?

Még a New York Times is írt róla, most nyugdíjas otthon lehet a Szigetközben álló, feketeerdei kastélyból. Tulajdonosa húsz házat is építene mellé, de az önkormányzat a helyi építési módosításához azt szabta feltételül, hogy településrendezési szerződést kössön vele. Feketeerdőre több tucat család költözött ki az elmúlt időszakban Szlovákiából.