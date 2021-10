A magyarok már nem félnek a Covid-farkastól

Az Ipsos legfrissebb kutatása szerint a 18 év felettiek 39 százaléka biztosnak, további 40 százaléka valószínűnek tartja a negyedik hullám kialakulását Magyarországon. Minden tizedik ember mondta csak azt, hogy szerinte nem lesz újabb hulláma a Covidnak. Ha azt nézzük, kik a leginkább szkeptikusok, a nyolc általános iskolai végzettséggel rendelkezők táborát kell említeni: 24 százalékuk tartja csak valószínűnek a görbe emelkedését; de szintén szkeptikus a vírus felfutásával kapcsolatban a fiatal felnőttek korosztálya is: a 18-29 évesek mindössze 17 százaléka tartja elképzelhetően, hogy az egy évvel ezelőtti események megismétlődnek. Érhető módon az idősek tartanak ettől a legjobban: a 60 év felettiek csaknem száz százaléka (96) számít az őszi hullámra; s minden második idős ember nemcsak számol vele, hanem biztosra is veszi az érkezését.

Az idősebbek védekezési gyakorlata a fentiekkel párhuzamosan nagyobb fegyelmezettséget mutat, valamennyi személyes óvintézkedést az országos átlag felett alkalmaz a korosztály: 63 százalékuk még jelenleg is visel arcmaszkot legalább alkalmanként, 72 százalékuk kifejezetten ügyel a rendszeres kézmosásra, 27 százalék távol tartja magát a tömegközlekedéstől, 32 százalékuk pedig a személyes kontaktusokat is kerüli.

A teljes lakosságot továbbra is növekvő mobilitás és enyhe fegyelem jellemzi – írja a Weborvos is a felmérésre hivatkozva. Ugyan a magyarok valószínűsítik a járvány felfutását, de úgy tűnik, megbíznak a vakcinák jelentette védelemben. A Magyar Orvosi Kamara nem ennyire optimista, négy lépésre hívta fel ismét a lakosok figyelmét:

1. Oltás: továbbra is az elsőszámú védekezési eszköz a vírussal szemben. Az oltás felvételével jelentősen csökken a koronavírus fertőzések és halálozások száma.

2. Maszk: zárt térben mindannyian kifejezetten ki vagyunk téve a fertőzés veszélyének, ezért zárt terekben, mint például boltokban, üzletekben, színházakban, mozikban, éttermekben, stb. továbbra is viseljünk maszkot! Az influenzajárvány ideje is közeledik, a kétféle kórokozó együttes jelenléte különösen fontossá teszi ezt az egyéni védekezést. A COVID fertőzés ellen viselt maszk az influenza ellen is véd.

3. Távolságtartás: lehetőleg tartsunk legalább két méter távolságot embertársainktól!

4. Kézmosás: figyeljünk a rendszeres és alapos kézmosásra!

Végül azt írják: „Ez az a 4 lépés, amit mi magunk tehetünk meg a járvány terjedésének megakadályozásáért, egészségünk megóvásáért. A járvány terjedésének megakadályozásához emellett kormányzati intézkedésként szükség van a védettségi igazolvány kiterjedt használatára.”

Védettségi igazolvány az oltottaknak jár. Az Ipsos vizsgálata szerint enyhén nőtt a havi új oltások száma (a 4,9 százalékos augusztusi szinthez képest szeptemberben 6,8 százalék kért újabb vakcinaadagot), az átoltottság megújításának tempója ugyanakkor jóval lassabb, mint ahogy „elöregszenek” a korábban felvett vakcinák. A romló védettségűek csoportját kiegészítve a mintegy 2,4 millió oltatlannal, a magyar felnőtt lakosság tényleges átoltottsága jelentően eshet egy hónapon belül, ha nem lendül fel a lakosság vakcinációs hajlandósága.