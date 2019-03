Visszaszorul a nehéz fizikai munka

Szlovákiában az alkalmazottak 32,4 százaléka könnyebb fizikai munkát végez, mialatt az EU-ban a könnyű fizikai dolgozók nem egész 30 százalékot tesznek ki. Kemény fizikai munkát a szlovákiai dolgozók 12,6 százaléka végez, szemben a 11,6 százalékos uniós átlaggal. Magyarországon a megterhelő munkát végzők aránya például csaknem 16 százalékos, és az Európai Unióban csak két ország van, Görögország és Lengyelország, ahol a magyarokhoz képest is többen vannak ebben a kategóriában. A szlovákiai munkavállalók csaknem 23 százaléka olyan állást talált, ahol állva kell tölteni a munkaidő nagyobb részét, de nem számít fizikai munkának. Ilyen munka például a tanároké vagy a bolti eladóké.

Összességében az EU dolgozóinak 38,6 százaléka ülőmunkát végez, Szlovákiában a dolgozók csaknem harmada üli végig a munkaidejét. Három olyan ország is van az EU-ban – Hollandia, Németország és Luxemburg –, ahol a munkavállalók között többségben vannak az ülőmunkát végzők. Ide nemcsak a végig számítógép előtt ülő dolgozókat számították be, hanem a call-centerek munkatársait és a sofőröket is. (mi, MTI, TASR)