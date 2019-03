Szlovákia továbbra is ellenőrzi a lengyel húsbehozatalt

A brüsszeli megbeszéléseken részt vett Csicsai Gábor földművelésügyi államtitkár is, aki szerint Szlovákia a lengyel eredetű marhahús körüli botrány kirobbanását követően hatásos egyoldalú intézkedéscsomagot foganatosított. Ennek az egyik lényeges pontja, hogy a Lengyelországból Szlovákiába irányuló hús szállítását 24 órával a terjesztése előtt bejelentsék az illetékesek szerveknek. Mindez azt jelenti, hogy a szlovákiai állategészségügyi alkalmazottak egy nappal a lengyel szállítmányt megelőzően tudnak az érkező áruról, és azonnal elvégzik a szükséges ellenőrzéseket. Ha gyanús esetre bukkannak, mintát vesznek, és szükség esetén azonnal leállítják a húsbehozatalt északi szomszédunktól.

„Ma egyáltalán nem jut be Lengyelországból Szlovákiába ellenőrizetlen hús”

– erősítette meg lapunknak Csicsai.

A földművelésügyi államtitkár arra is rámutatott, hogy az Európai Uniónak hatékony biztonsági rendszere van a húskereskedelemre is, de ezeket a játékszabályokat a lengyel vágóhíd megsértette, veszélyeztetve ezzel a szlovákiai fogyasztók egészségét. „Éppen ezért nagyon szigorúak és kemények leszünk, és a lengyel hatóságoknak igencsak meg kell bennünket győzniük, hogy enyhítsünk a jelenleg érvényben levő szigorított intézkedéseinken” – mondta Csicsai. A cseh szigorítás megszüntetésével kapcsolatban az államtitkár elmondta, Szlovákia szintén elszánhatná magát hasonló lépésre, ehhez azonban a lengyeleknek garanciát kell vállalniuk arra, hogy hasonló eset már nem ismétlődik meg. „Természetesen én is megdöbbentem a riport megtekintése után. Azonnal jeleztük az Európai Bizottságnak, hogy gond van a rendszerben, a brüsszeli kollégák azonnal reagáltak, és elrendelték az export átvilágítását. A vizsgálat még nem zárult le, de az előzetes információim szerint komoly emberi mulasztást – csalást – állapítottak meg, aminek bűnvádi eljárás lesz a következménye. Annyit még hozzá kell tenni, hogy az érintett lengyel vágóhíddal egyetlen szlovákiai vágóhíd és kereskedő sem volt közvetlen kapcsolatban. A hús disztribúciós cégeken át érkezett” – mondta Csicsai.

Miroslav Toman cseh föld-művelésügyi miniszter megerősítette: Vytenis Andriukaitis egészségügyért és élelmiszer-biztonságért felelős uniós biztossal megállapodtak abban, hogy Csehország törli a szigorított húsellenőrzéseket a lengyel termékekre. Toman szerint a lengyel fél előrelépésről tett tanúbizonyságot, és a hússzállítmányai biztonságosak lesznek.