Sok családnak okoznak gondot a váratlan kiadások

Egy elromlott autó vagy háztartási gép nagyobb javítása, cseréje, az átmeneti munkanélküliség miatti anyagi nehézség, váratlan betegség Szlovákiában a háztartások több mint harmadának, egész pontosan 34,6 százalékának jelent olyan megoldhatatlan problémát, amely miatt a legtöbbször külső forrásra szorulnak – derül ki a Szlovák Takarékpénztár legfrissebb elemzéséből. Az elmúlt tíz évben e tekintetben ráadásul alig változott a helyzet: nagyjából 35 és 39 százalék között ingadozott azon háztartások aránya, amelyek bevallották, hogy nincs akkora megtakarításuk, ami elegendő lenne a váratlan kiadások finanszírozására.

Régiós szempontból sem teljesít azonban Szlovákia a legjobban. Egyedül a lengyeleket sikerült megelőznünk, és azokat is csak hajszálnyira, hiszen Szlovákia északi szomszédjánál ez az arány 34,8 százalék. Ausztriában ugyanakkor a lakosság csupán 21, Csehországban a 28, Magyarországon pedig a 31,5 százaléka van olyan helyzetben, hogy gondot okoz számára a nem várt kiadás. Magyarország ráadásul uniós rekordot döntött azzal, hogy az előző felméréshez képest csaknem 20 százalékpontos javulást sikerült elérnie.

Látványos különbségek vannak a lakosság egyes rétegei között azonban Szlovákián belül is.

A váratlan kiadások a legtöbb gondot azoknak a családoknak okozzák, amelyekben az anya vagy az apa egyedül tartja el a gyermekeit.

„Az ilyen családok esetében többnyire már a rendes havi kiadásokhoz szükséges anyagiak előteremtése is gondot okoz, egy váratlan kiadás pedig teljesen lenullázhatja a családi kasszát” – nyilatkozta Lenka Buchláková, a Szlovák Takarékpénztár elemzője. Szerinte a nem várt kiadásokra a legjobban úgy készülhetünk fel, ha havonta félreteszünk legalább egy kisebb összeget, még ha ez gyakran gondot is okoz. „A legegyszerűbb megoldás, ha állandó megbízást adunk a bankunknak, hogy a fizetésünk átutalását követően egy előre meghatározott összeget egy erre létrehozott takarékszámlára utaljon át” – tette hozzá Buchláková. Akik már eleve fizetnek valamilyen hitelt, azoknak az elemző azt ajánlja, hogy a váratlan élethelyzetek esetére kössenek biztosítást, így ha be is következik a baj, azt ennek köszönhetően könnyebben áthidalhatják. „A gyakorlatban azonban a jelzáloghitelt felvevők csupán harmadának és a fogyasztási hitelt felvevők negyedének van ilyen biztosítása” – mondta Buchláková. (mi)