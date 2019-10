Olajpiaci trendforduló: olcsóbb lesz a tankolás

A kőolajpiaci elemzők pár hete még azzal riogattak, hogy a kőolaj hordónkénti (159 liter) ára hamarosan elérheti akár a 100 dollárt is, miután szeptemberben dróntámadás érte a szaúdi Aramco abkaiki bázisát, amely a világ legnagyobb nyersolaj-finomítója. A leállása 5,7 millió hordós kiesést okozott a piacon, ami világrekordnak számít, ehhez csak az 1978/79-es iráni forradalom idején tapasztalt 5,6 milliós napi kiesés hasonlítható. „Mára azonban fordult a kocka” – nyilatkozta Jana Glasová, a Postabank elemzője. Szaúd-Arábiában időközben helyreállították az Aramco olajfinomítójában keletkezett károkat, így a termelés megközelíti a dróntámadás előtti mértéket. A kitermelt olaj mennyisége már meghaladja a napi 11 millió hordót, de november végére ezt a mennyiséget is növelni szeretnék. Glasová szerint ezen kívül azonban rengeteg egyéb tényező is az olajárak csökkenését vetíti előre. Az USA és Kína, valamint az USA és az Európai Unió közötti kereskedelmi konfliktus, Nagy-Britannia egyre valószínűbb kaotikus kiválása az Európai Unióból – mind-mind olyan tényező, amely visszavetheti a globális gazdasági növekedést, csökkentve ezzel az olaj iránti keresletet, ami az árakon is meglátszik majd.

A Szlovákia számára is mérvadó északi-tengeri Brent kőolajfajta hordónkénti ára így az elmúlt két hétben 69-ről 58 dollárra esett vissza, és Glasová szerint egyelőre semmi sem utal arra, hogy ez a trend látványos fordulatot venne. Az is igaz ugyanakkor, hogy nagyobb zuhanásra sem számíthatunk, az elemzők szerint ugyanis az amerikai olajtermelőknek nagyjából 55 dollár alatt már nem éri meg a kőolaj felhozatala, vagyis ha ez alá csökkenne az ár, fokozatosan visszafogják a termelésüket, ami a kínálatcsökkenés miatt az árak enyhe növekedéséhez vezetne.

A kőolaj világpiaci árának a csökkenését hamarosan a szlovákiai töltőállomásokon is megérezhetjük. A benzin.sk üzemanyagportál szerint Szlovákiában az elmúlt egy hétben a 95-ös oktánszámú benzin literje átlagosan 1,33, a 98-asé 1,45, a gázolajé pedig 1,24 euróba került.

„Az egy évvel korábbihoz képest a 95-ös benzin 5,3, a 98-as 5,5, a gázolaj pedig 3,5 százalékkal olcsóbb”

– mondta Glasová, aki szerint az elkövetkező időszakban az üzemanyagárak további csökkenésére számíthatunk. Boris Tomčiak, a Finlord elemzője szerint literenként 1–2 centes árcsökkenés várható, és ez a trend az idei év végéig folytatódhat, vagyis látványos drágulásra nem kellene számítanunk. Tomčiak is elismeri azonban, hogy az Irán elleni esetleges amerikai fellépés alaposan átszabná a jóslataikat. (mi, TASR, MTI)