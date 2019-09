Nem örülnek az elmúlt napok esőinek a szőlőtermesztők

Az elmúlt napokban Szlovákia több régiójában is rengeteg csapadék hullott, ami a gazdák szerint a szőlőtermés minőségére is rányomhatja a bélyegét.

Pozsony | Az elmúlt napokban Szlovákia több régiójában is rengeteg csapadék hullott, ami a gazdák szerint a szőlőtermés minőségére is rányomhatja a bélyegét.

A Szlovákiai Szőlészek és Borászok Szövetségének (ZVVS) az ügyvezető igazgatója, Jaroslava Kaňuchová Pátková már a múlt héten jelezte, hogy idén a szokásoshoz képest nagyjából két héttel később kezdődött a szüret Szlovákiában, a szőlőtermés pedig 15 százalékkal maradhat el a tavalyitól. Sok függ azonban még az elkövetkező napok időjárásától is. „A kiadós szeptemberi esőzések látványosan befolyásolhatják a szőlő minőségét. Szeptember első hetére vonatkozólag a termés jónak mutatkozott, ám hogy rosszabb vagy jobb lesz-e a tavalyinál, az relatív. Mindez attól függ, hogy mely régióban és milyen szőlőfajtákról van szó. Szerintem egy jó átlagos termés várható, ez az évjárat azonban inkább a fehérszőlő-fajtáknak kedvez, mint a vöröseknek” – mondta lapunknak Korpás András szőlőnemesítő.

A borból az elmúlt időszakban jelentős túlkínálat alakult ki a piacon, ami Korpás szerint elsősorban Közép-Európára érvényes, és ami az árakon is meglátszik. A Szlovákiában megtermett szőlőt tisztességes áron fel lehetne dolgozni, ám mivel mindenütt a pénz dominál, mindenki az olcsó szőlőt és mustot keresi, amely fele áron, sőt még kevesebbért is megvásárolható, mint a hazai boralapanyag. „Sajnos, Szlovákiában ma még nincs alaposan kiépítve a borászat. A honi borászok közül sokan úgy gondolkodnak, hogy ha meg tudják venni olcsón a szőlőt, minek is kínlódjanak annak a termesztésével. Ma annak érdemes szőlőt termeszteni, aki úgy gondolkozik, hogy azt feldolgozza, és a bort viszi a piacra. Ami nagy gond, az a sok igénytelen fogyasztó, akiknek megfelel az 1,50 eurós bor, amelynek talán semmi köze a szőlőhöz” – vallja Korpás. (sb)